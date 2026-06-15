朗齊搶代謝、減脂商機

朗齊生醫*（6876）以開發代謝疾病與癌症用藥療法為首要目標，今年將全力衝刺LXP103進入人體臨床試驗階段，以搶占龐大的代謝與減脂市場先機；其次則為加速LXP108第一期臨床試驗，以期盡速實現其強大的商業化價值。

朗齊生醫日前召開股東常會，會中承認2025年度營業報告書、財務報表及2025年度虧損撥補案，並通過發行限制員工權利新股案。股東會也順利完成補選二席董事及一席獨立董事。

董事長王繼賢表示，LXP103的優勢在於具有調節脂肪細胞代謝之潛力，具備安全性佳、半衰期長，以及藥物容易分布至周邊組織等特性。

在肥胖實驗動物模式的大鼠試驗結果顯示，LXP103展現長期體重控制效果，且未觀察到明顯食慾抑制、發炎或毒性風險。