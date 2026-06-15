全家（5903）面對國內便利商店市場競爭持續升溫，該公司表示，今年營運將以「利益極大化」為核心，除穩健展店外，將聚焦提升同店成長、優化高毛利商品結構，並透過會員經濟、支付服務及多元新業態布局。

從營運表現來看，全家今年第1季同店銷售（PSD）年增6.9%，其中來客數年增0.7%，客單價則成長6.4%。整體成長主要受惠鮮食、差異化商品及促銷併買策略帶動，顯示消費者單次購買金額持續提升，也成為推升單店營運的重要動能。

全家今年將持續優化商品結構，進一步提升高毛利商品占比，並透過鮮食商品升級、差異化商品開發及精準行銷，強化既有門市經營效率。在展店方面，公司仍維持穩健擴張策略，截至第1季底全台店數已達4,470店。

數位會員經營仍是今年重要成長引擎之一。全家目前會員規模已突破2,000萬人，每日交易會員超過110萬人，未來將持續優化App功能，整合全盈+PAY、全家行動購及跨境電商等服務。