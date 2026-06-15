線上設專區 防證券詐騙

依據內政部警政署建立「165打詐儀表板網站」統計數據顯示，近期投資詐騙案件中仍以「假投資詐騙」類型件數最高。

「假投資詐騙」典型態樣為詐騙集團透過社群平台接觸民眾，初期以分享投資資訊建立信任，繼而引導加入投資群組，並假冒投資專家、分析師、或名人，搭配偽造的獲利截圖，營造「穩定獲利」假象，誘使民眾交付金錢。

為協助民眾掌握最新詐騙趨勢並將第一手證券詐騙案例進一步轉化成防詐秘訣，櫃買中心「防制金融投資詐騙專區」（https://antifraud.tpex.org.tw）近期新增「證券反詐騙聯防行動專區」，讓證券市場投資人能隨時掌握最新詐騙案例與防詐資訊。

該行動專區亮點包括「互動式統計圖表」，使用者可精準掌握盛行的詐騙樣態；「精選詐騙案例」，以生動的圖文拆解詐騙話術，另設置語音撥放功能，讓高齡長輩至年輕學子都能看懂騙局。

「防詐資源分享」，增設最新消息、宣導影片及證券商暨周邊單位反詐專區連結，透過廣泛且集中的資訊專區，促進證券市場參與者接觸並瞭解詐騙訊息。

櫃買中心提醒，小心求證為防詐不二法門，民眾若無法判斷所遭遇情形是否為詐騙，請即撥打165反詐騙專線，亦可撥打「證券期貨反詐騙諮詢專線」查證（02）2737-3434（諧音：三思三思），以保障自身財產安全。