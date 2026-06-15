櫃買家族 六新兵報到

櫃買家族再添多檔新兵。今（15）日達人網（7839）上櫃掛牌，承銷價36元，立弘預計在17日上櫃掛牌，承銷價18.88元。此外，凌嘉科在今日登錄興櫃，連距電機、中華立鼎、元澄半導體科技預計在17日登錄興櫃。

達人網主要提供日常生活專業服務的資訊交換平台，2025年度合併營收為1.73億元，稅後淨利為3,413萬元，每股稅後純益（EPS）為2.56元。2026年第1季合併營收為4,267萬元，稅後淨利為969萬元，EPS為0.73元。

立弘主要是從事類胡蘿蔔素系列產品的研發、製造與銷售，2025年度合併營收為8.49億元，稅後淨利為1.29億元，EPS為1.34元。2026年第1季合併營收為2.40億元，稅後淨利為3,853萬元，EPS為0.40元。

興櫃方面，凌嘉科在15日登錄興櫃，主要從事半導體產業用真空濺鍍設備及電漿蝕刻設備之研發、製造及銷售。輔導推薦證券商為凱基、兆豐以及元大證券。興櫃認購價130元。

連距電機於17日登錄興櫃，主要從事高壓電力設備與配電變壓器之研發、設計、製造及銷售。輔導推薦證券商為福邦以及致和證券，興櫃認購價145元。

中華立鼎同樣在17日登錄興櫃，專注於砷化銦鎵（InGaAs）光電感測器與影像感測器之研發與製造，主要產產品項目分為兩大主軸，分別是感測器及光電二極體，砷化銦鎵（InGaAs）影像感測器主要分為面型感測器與線型感測器兩種，主要應用於軍事與國防、醫療保健、半導體檢測、光學同調斷層掃描、材料分類檢測、食品飲料及光譜分析等領域，應用領域廣泛；光電二極體主要則應用於光通訊雷射光源檢測、光功率量測、光達和測距等領域。輔導推薦證券商為台新綜合及元大證券，興櫃認購價120元。

元澄半導體科技17日登錄興櫃，主要提供光晶片技術服務及光收發模組之產品銷售，輔導推薦證券商為元大以及凱基證券，興櫃認購價128元。