開展餐飲通過上櫃議案

開展餐飲（7789）昨（12）日召開股東常會，通過申請股票上櫃及配合上櫃前辦理現金增資公開承銷等相關議案，正式啟動資本市場升級計畫，為未來展店、品牌發展及策略併購奠定更堅實基礎。

開展餐飲2026年截至5月合併營收9.9億元，則較去年同期增加16.63%，延續開年以來的成長趨勢，旗下台灣、香港及上海等地營收較去年同期均有雙位數成長，下半年並將陸續有新門店開出。

展望2026年，在海外市場方面，香港與上海業務持續展現強勁成長動能。香港營運因營收顯著改善及租金支出有效減低等因素，持續穩定貢獻獲利，2026年5月於銅鑼灣開設Dan Ryan’s新門店；上海Texas Roadhouse浦東世紀匯門店則逆勢創下多次單店營收新高，第二家門店預定於2026年下半年進駐上海知名IAPM商場，進一步擴大華東市場布局。

此外，開展餐飲也將在台灣維持積極展店策略，預計於台北大巨蛋遠東Garden City新增一家SALT&STONE、一家Texas Roadhouse及一家知名韓式燒肉品牌海外首店，並於新北林口知名商場新增一家SALT&STONE門店，可望進一步推升營收與品牌影響力。