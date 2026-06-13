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麗升投資富威電力
麗升能源（8087）昨（12）日召開股東會，看好今年多元綠能布局效益顯現，業務發展由傳統統包工程型收入，轉向「開發收益」與「長期發電收益」並重的雙軌模式。下半年起電廠陸續轉供，每月售電收入逐步增加，朝固定收益持續成長的目標前進。
麗升昨日並公告三項重大策略投資案。包括以自有資金1,150萬美元（約新台幣3.71億元）設立美國全資子公司Leadsun Renewable USA Inc.，以該子公司投資Sunrock Asset Management LLC特別股500萬美元（約新台幣1.61億元），約定年股息率11％。
董事會也將投資5億元在集中市場取得綠電轉供業者富威電力普通股約8,833張，持股比率約12％，成為第二大股東。
麗升指出，過去以EPC工程營收為主，易受專案工期與季節性因素波動，策略性調整營收比重。透過併購與買進已完工（COD）且具備穩定發電實績的案場，直接轉為長期且可預測的購售電收益。
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