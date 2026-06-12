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旺矽違約交割1207萬 今年櫃買第9起達揭露標準案件

中央社／ 台北12日電
櫃買中心公告，半導體探針卡及測試設備商旺矽出現違約交割。 示意圖／ingimage
櫃買中心公告，半導體探針卡及測試設備商旺矽出現違約交割。 示意圖／ingimage

櫃買中心公告，半導體探針卡及測試設備商旺矽出現違約交割，違約總金額為新台幣1207萬元，為今年以來第9起達資訊揭露標準的個股違約交割案件。

根據櫃買中心今天公告資料，此次旺矽違約交割案件由永豐萬盛證券通報，違約金額1207萬元。

根據台股「T+2」交割制度，投資人須於成交後第2個交易日完成交割，若未依規定履行交割義務，且違約金額達一定門檻，交易所或櫃買中心將依規定公告相關資訊。

觀察今年櫃買市場達資訊揭露標準的8起違約交割案件，1月15日環宇-KY違約金額1072萬元；4月14日聯亞違約金額6889萬元；4月21日金居違約金額1億1083萬元，22日再新增2344萬元；4月27日穩懋違約金額9669萬元、信驊違約金額3284萬元；4月28日穩懋再新增8669萬元；6月9日群聯違約交割2284萬200元。

櫃買中心 旺矽 新台幣

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