台灣大車隊股利8元創高 即時快遞訂單量倍增

台灣大車隊今天召開115年度股東常會，通過114年度財報，每股盈餘達9.01元，並宣布每股配發現金股利8元，創下新高；55688即時快遞5月也創新高，訂單量爆發性年成長101.8%。

大車隊指出，2025年合併營業收入達新台幣31.54億元，較前年度成長，營收動能來自計程車派遣服務、機車快遞、合作企業運輸方案及平台媒合服務等多元業務。在持續推動成本結構最佳化下，本期淨利5.25億元，每股盈餘9.01元。

大車隊表示，2025年面對國內交通運輸市場競爭強烈、共享運具興起、燃料與人力成本波動等挑戰，仍憑既有派遣系統優勢、司機網絡規模、品牌信任度及數位化功能推進，維持穩健成長。

大車隊表示，深耕企業客戶多年，目前擁有全台1.35萬家以上合作企業商家與大型實體排班點。各項事業群中，55688即時快遞5月營運表現再創新高，訂單量相較去年同期呈現爆發性成長101.8%，展現市場對即時配送需求的持續升溫。憑藉平台的運力資源與智慧演算法優化，目前已達成「平均2分鐘內精準媒合物流士」的服務。55688代駕5月完成任務數也較去年同期成長30%，創歷年同期新高紀錄。