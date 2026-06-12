智通投資雲端服務類股 未來計畫將透過併購擴大版圖

軟體供應商智通*（8932）12日公告董事會授權總投資額度內董事長核准取得有價證券額度達新臺幣3億元以上，總金額5億元內。據公告顯示，該標的為雲端服務類股，實際交易後將會補充公告。

公司先前表示，為了公司長遠發展著想，近期將會進行幾項併購項目，預計三個月內會有成績；併購方向包括原本在東南亞布局的軟體事業、印度區域的 Fintech 業務相關，以及未來要做流量的部分。

軟體事業分兩塊，一個是企業級客製化軟體，另一個是數位串流。數位串流這部分正在擴大，公司內部正在討論要併購一些有業績、有獲利的標的，來完整集團的業務內容，讓技術能力相互支撐，確保未來幾年的獲利與發展方向。

智通大約一兩年前投入數位串流業務，由於投入時間尚短，營收占比還不夠大，因此沒有跟舊有的軟體事業分開，不過未來隨著業績量逐漸有了起色，公司將會透過併購帶入更多流量。