仁大資訊營收／5月2.35億元、衝15月新高 力推aiDAPTIV+方案攻AI市場

資訊服務廠仁大資訊（7767）5月合併營收報喜，達到2.35億元水準，寫下15個月以來新高，法人看好，仁大資訊當前也將群聯力推的AI解決方案aiDAPTIV+，未來將有望共同大啖這波AI邊緣裝置商機。仁大資訊12日股價收盤上漲0.94%至43元，創本月以來新高價位。

仁大資訊公告5月合併營收達2.35億元、月成長1.6％、年成長13.7％，創15個月以來新高。累計今年前五月合併營收為10.03億元、年增2.9％。法人指出，仁大資訊受惠於金融系統整合需求不斷增加，成為帶動公司今年營運的主要動能，且預期下半年又可望有選舉投票系統商機，全年業績成長可期。

不僅如此，仁大資訊當前也開始導入群聯（8299）的AI解決方案aiDAPTIV+，未來將有望藉此擴大在金融市場的新營運動能，加上政府及醫療同步有AI升級需求，仁大資訊可望因此大啖AI邊緣裝置新商機。