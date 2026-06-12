佳邦股東會／產業庫存逐步回歸健康水位 預期下半年營運可望回溫

被動元件及天線廠佳邦（6284）12日召開股東會，公司表示，隨著產業庫存逐步回歸健康水位，新產品、新客戶與新應用陸續發酵，預期下半年營運可望逐步回溫。

佳邦指出，隨著終端裝置朝向高速傳輸、高精度定位及全天候連接發展，市場對高效能天線需求持續提升；而 AI 伺服器與高速運算平台不僅提高被動元件用量，更進一步提升市場對高電流、高耐溫及高可靠度產品的需求。

佳邦進一步說，自2025年7月以來公司推動組織改革、產品升級及營運效率優化，並維持每月推出新產品的節奏，加速產品組合升級與營運轉型，同步整合華科事業群研發、製造及市場資源，強化整體競爭優勢。

在天線事業方面，佳邦強調，公司持續深化高精度定位（Positioning）與無線連結（Connectivity）兩大核心技術，積極布局低軌衛星及非地面網路（NTN）市場，投入高頻天線、衛星通訊天線及相關射頻技術研發。

在被動元件領域，佳邦聚焦功率電感、EMI抑制元件及保護元件產品發展，其中，一體成型功率電感具備高飽和電流、低直流阻抗、低損耗及高可靠度等優勢，可廣泛應用於 AI 伺服器、高速運算平台（HPC）、SSD 及高速網通設備。