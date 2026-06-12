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麗升股東會／推進綠電轉供 下半年售電收入看增

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

麗升能源（8087）12日召開股東常會，公司表示，未來的營收組合會產生結構上的變化，原有統包工程收入因認列起伏較大，下半年起隨著電廠陸續轉供，每月售電收入會逐步增加，未來朝著固定收益持續成長的目標前進。

麗升今年累計前五月合併營收4.65億元，年增295％。公司表示，旗下四大業務主軸（包含電廠開發建置、電廠資產管理、儲能及發電服務、電能轉供服務）皆穩步推進。其中，「五福案場」已於本月初順利完工掛錶，目前進行中專案總容量超過200MW，案源充足。

在電廠資產管理部分，麗升為綠能合資公司管理之裝置容量，包含地面、風力及漁電等案場，管理規模將持續擴大，可創造穩定管理費收入。

在自持發電與儲能部分，麗升透露，看準「電能資產化」的長期價值，策略性調整營收比重。過去公司以EPC工程營收為主，易受專案工期與季節性因素波動；今預計透過併購與買進已完工（COD）且具備穩定發電實績的案場，直接轉化為長期且可預測的購售電收益。

麗升進一步指出，COD案場具備「即時產生現金流」與「營運風險低」的雙重優勢。隨著旗下案場資產規模擴大，綠電轉供的收入占比正逐步拉高。此營收結構的轉變，不僅能有效對抗景氣循環，更為公司注入長期、穩定的經常性營收，實質提升股東權益。

除了資產端（案場）的布局，麗升在售電市場亦取得突破性進展。在台灣企業面臨RE100與AI產業需要電力的急迫壓力下，旗下的售電平台香印永續(股)公司已成功與多家知名企業、科技供應鏈及通訊業等簽署長期綠電採購協議（CPPA）。

麗升指出，今年之購電合約總量目標為6,000萬度。隨著未來幾季合約依約陸續轉供、開始認列營收，售電業務將迎來爆發性成長。此舉不僅確立了麗升在綠電自由化市場的地位，更與持有的COD案場形成互補，達到自發自售、利益最大化的綜效。

麗升股東會同步通過盈虧撥補案，去年合併營收2.51億元，稅後淨損5,062萬元，每股虧損1.32元。公司表示，考量整體營運規劃與中長期資金需求，會中通過不分配股利、並通過國內第二次無擔保轉換公司債計畫變更案，將資金活化運用於償還銀行借款與充實營運資金，優化財務結構。

此外，為強化公司治理，麗升股東會中順利增選第十屆獨立董事一席，由黃琬珺女士當選。

董事長林麗珍表示，麗升在逆風中持續優化內部管理與財務結構，今年多元綠能布局效益已落實顯現，業務發展逐步由傳統的統包工程型收入，轉向「開發收益」與「長期發電收益」並重的雙軌模式。隨著自持發電、儲能與轉供收入比重逐步拉升，綠電剛需的長期穩定現金流挹注已經成形。

林麗珍指出，展望未來，將秉持「農漁為本、綠能加值」的永續理念，深化一地兩用效益。積極落實發展為「綠能產業交易平台與資產管理公司」，一方面拓展案源結構，例如除承攬工程統包業務外，將積極開發小型屋頂型太陽光電案場，以降低單一開發收入的波動，並提升收入多元性；另一方面將深化綠能平台經營，靈活彈性處理不同投報率的新案場，以活化資產管理。此外，亦持續評估與開拓海外再生能源市場的布局機會，以拓展更多元的長期成長動能。

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