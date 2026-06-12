開展餐飲股東會／通過申請上櫃 加速打造跨區域餐飲平台

開展餐飲（7789）今（12）日召開股東常會，會中除承認2025年度營業報告書及財務報表外，並通過申請股票上櫃及配合上櫃前辦理現金增資公開承銷等相關議案，正式啟動資本市場升級計畫，為未來展店、品牌發展及策略併購奠定更堅實基礎。

開展餐飲2025年全年合併營收達22億元，年成長5.9%；歸屬母公司稅後淨利2,503萬元，每股獲利表現同步改善，成功由虧轉盈。

公司表示，營運成果主要受惠於既有品牌穩健成長、自有品牌布局逐漸開花結果，以及集團規模經濟效益持續提升。2026年截至5月合併營收9.9億元，則較去年同期增加16.63%，延續開年以來的成長趨勢，旗下台灣、香港及上海等地營收較去年同期均有雙位數成長，下半年並將陸續有新門店開出。

在品牌經營方面，開展餐飲深化代理品牌與自有品牌雙軌發展策略。除持續優化TGI FRIDAYS與Texas Roadhouse等國際品牌營運效能外，2025年收購具市場發展潛力的SALT&STONE品牌，並於南港LaLaport開出首家分店。此外，公司亦陸續推出位於台北市信義區Dream Plaza的自有品牌餐廳LillA，以及主打高端熟成牛肉體驗的泰勒肉舖，成功跨足新型態餐飲與零售市場。2025年自有品牌營收占比已達29.6%，未來將持續提高比重，打造更具競爭力的品牌組合。

展望2026年，在海外市場方面，香港與上海業務持續展現強勁成長動能。香港營運因營收顯著改善及租金支出有效減低等因素，持續穩定貢獻獲利，2026年5月於銅鑼灣開設Dan Ryan’s新門店；上海Texas Roadhouse浦東世紀匯門店則逆勢創下多次單店營收新高，第二家門店預定於2026年下半年進駐上海知名IAPM商場，進一步擴大華東市場布局。

此外，開展餐飲也將在台灣維持積極展店策略，預計於台北大巨蛋遠東Garden City新增1家SALT&STONE、1家Texas Roadhouse及1家知名韓式燒肉品牌海外首店，並於新北林口知名商場新增1家SALT&STONE門店。所有新店皆位於高人流商圈及指標性商場，可望進一步推升營收與品牌影響力。

開展餐飲表示，公司已於2024年底登錄興櫃，本次股東會通過上櫃相關議案後，將積極推動股票上櫃作業，透過資本市場資源支持未來展店、品牌投資及併購機會，持續朝亞洲具代表性的多品牌餐飲平台目標邁進，為股東、員工與消費者創造更大價值。

開展餐飲股份有限公司（7789）今日召開股東常會，董事長邱泰翰說明營運展望。圖／開展餐飲集團提供