德微第3季營收可望勁揚

台灣功率半導體廠德微（3675）董事長張恩傑昨（11）日表示，目前部分產品訂單能見度已至2027年底，第3季營收有機會較去年同期成長約三成，且原先預估明年第1季才可達成的單月營收3億元目標，也有望提前於今年第3季實現。

AI應用全面擴散、全球供應鏈加速去中化，加上歐洲對中國功率元件業者祭出限制措施，帶動德微接單動能顯著升溫。

張恩傑指出，今年初德微單月營收約2.1億元，目前已提升至約2.67億元，成長主因來自出貨量快速放大，而非價格調漲，儘管近期包括英飛凌、德州儀器（TI）、意法半導體（ST）及達爾等國際大廠陸續調升售價，但市場需求回溫與庫存回補，仍是推升產業景氣的重要關鍵。他進一步說，過去三年電子供應鏈持續進行庫存調整，從品牌廠、系統廠到零組件供應商普遍壓低庫存，如今需求復甦後，補庫存需求同步湧現，形成新一波拉貨潮。