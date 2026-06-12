立凱-KY（5227）擬辦理2.8億元現金增資案本周獲准通過，依據現增公開說明書財務規劃，主要為執行北美客戶合約，將規劃斥資3億餘元建置台灣磷酸鋰鐵（LFP）前驅體5萬噸新產線。業界判斷，立凱電接獲的訂單是來自特斯拉（Tesla），且長達20年的合約大單，預計2027年出貨1.2萬噸，2028年倍增至5萬噸。

立凱電上個月初甫公告與某北美客戶簽訂LFP鋰電池正極材料前驅體供貨協議，供應鏈相關業者依據公告內容分析，北美市場能夠消化此一需求的客戶，在美國至少必須具備40G瓦時以上的鋰鐵電池芯產能，排除日韓，除了特斯拉以外，沒有任何北美客戶具備此一產能。

對此，立凱電表示，因與北美客戶簽訂保密合約，不對單一客戶做說明，僅表示公司會掌握此一機會，把握具備一定獲利能力的訂單，儘速扭虧。