91APP 營收／5月1.83億元、年月雙增 前五月創同期新高

台灣零售餐飲全通路解決方案公司91APP*-KY（6741）公布5月合併營收1.83億元，月增5.8%，年增31.8%，持續雙位數成長，累計今年前五月合併營收8.98億元，年增31.5%，創歷年同期新高。

91APP指出，5月受益於母親節檔期、多家品牌客戶實體電商OMO效益挹注及跨業態整合持續帶動成長。國內實體電商成長趨勢顯現，市場消費動能也逐步回升。

根據經濟部最新統計，台灣零售業整體營業額創高，第1季網路銷售占零售總體營業額比重達14.1%，其中實體電商占比由2025年的30.9%提升至今年同期的32.2%，整體市場結構朝向OMO深化發展。

在實體電商融合的市場趨勢下，91APP透過「零售」與「餐飲」雙引擎並進策略，跨業態整合持續為品牌客戶注入全通路成長動能，並延續節慶效益，從5月母親節檔期熱絡買氣，進入端午節連假與618年中購物大檔消費升溫，91APP 積極協助品牌客戶掌握檔期商機，進一步為公司營收貢獻帶來挹注，推升第2季營收成長表現。

展望下半年，91APP持續深化零售與餐飲跨業態整合，強化Commerce、Marketing、POS、Payments 四大核心解決方案跨產業滲透機會，積極拓展零售與餐飲大型連鎖品牌客戶；持續推進 AI 布局，深化AI Agent應用與第二代 AI SEO服務導入，協助品牌客戶透過會員經營、精準行銷、全通路整合，在ChatGPT、Gemini等AI搜尋場景中提升曝光、引用與導購轉換能力。隨著下半年旺季效應與跨業態整合持續深化，91APP積極掌握成長態勢，多元布局動態調優，對準高價值市場，為下半年注入業績成長動能與效益。