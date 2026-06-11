共信股東會／肺癌新藥、寵物癌藥挹注 下半年成長動能增強

共信-KY（6617）11日召開股東會，由董事兼總經理林懋元主持，會中通過各項議案，並承認去年營業報告書、財務報表與虧損撥補案。公司並表示，今年在肺癌新藥、寵物癌藥挹注下，下半年成長動能可望大幅增強。

共信2025年合併營收為新台幣3,645萬元，年增13.75%。受惠核心肺癌新藥普羅仙安（PTS302）在中國大陸市場的銷售增長與生產效率提升，整體毛利率由前一年度的27%大幅躍升至71%，展現優異的獲利潛力。惟公司持續進行各項臨床試驗，並建立符合PIC/s GMP規範的CMC（化學製造與管制）技術文件流程，在研發費用持續投入下，去年稅後呈現虧損，每股淨損（EPS）0.92元。

林懋元在股東會上首先感謝所有股東的支持，並表示PTS302在大陸市場雖處於商業化初期、尚未完全釋放規模經濟效益，但在優化營銷策略並銜接最高規格的PIC/s GMP規範後，營運已迎來轉折點。今年5月單月合併營收達442萬元，年增68.48%；前五月累計營收1,728萬元，年增25.97%，雙創歷年同期新高。

林懋元強調，共信-KY的核心競爭力在於自主研發、全球獨創的「微創靶向腫瘤化學消融治療平台（MITTA）」。該平台搭配自主開發的PTS系列小分子化學抗癌藥物，透過腫瘤內注射（IDA）方式直接誘發癌細胞壞死，且不傷及周邊正常組織。此技術有效填補傳統外科手術、冷凍或射頻燒灼的治療空白，對於不規則形狀的腫瘤更具高度適應性，實現高效、低副作用的局部消融治療。

展望未來，共信-KY將透過六大核心策略深化平台商用價值，加速將研發成果轉化為獲利貢獻。包含擴大普羅先安於中國大陸市場的銷售通路、深耕大陸市場，加速普羅仙安通路滲透、複製大陸成功經驗，啟動全球商用化布局、推進肝癌新藥PTS100臨床試驗並擴大適應症、開展惡性胸腔積液（MPE）新藥PTS500國際多中心臨床、罕病新藥PTS-02爭取遞交美國樞紐性二期臨床、以及寵物新藥「思沛康」可望迎取證倒數。

林懋元表示，今年將是共信-KY營運轉折的關鍵年。隨肺癌新藥在大陸與海外加速放量、寵物新藥「思沛康」迎來上市貢獻，加上兩大癌症適應症（TACC、MPE）步入臨床關鍵階段，隨著六大策略效益陸續顯現，公司對今年整體營運展望抱持正向樂觀。