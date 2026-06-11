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寶晶能源股東會／通過配息0.9元 今年聚焦光儲合一案場

經濟日報／ 記者陳昱翔／台北即時報導

寶晶能源（6987）11日於寶佳潭美大樓會議室召開股東常會，通過每股配發現金0.9元，並授權董事長另訂除息基準日及發放日辦理發放。

以寶晶能源6月11日興櫃收盤價19.85元計算，殖利率約4.53%，優於不少同業。展望今年，寶晶能源表示，太陽能發電業務方面，公司手上已有近80公頃土地已經整合好並且送件審查中，如果一切順利，預計將新增併聯容量約26MW。至於儲能系統業務方面，有鑑於市場競爭加劇、收益縮水，公司將暫緩AFC電力交易平台案場投資，將資源放在光儲合一案場及表後儲能市場，樂觀看待，今年度儲能業務相關營收可望較去年度顯著增加，進一步強化公司在儲能市場的長期競爭力。

據了解，寶晶能源旗下寶富電力與客戶簽訂的綠電購售合約（CPPA），有超過八成以上係屬於20年的長期合約，其中大多數客戶均屬於RE100企業。寶晶能源表示，寶富電力將持續擴大綠電轉供量能，持續深化與科技業及金融業等大型企業客戶的合作關係，預計115年度轉供裝置容量有機會挑戰150MW，且往後幾年將進一步攀升。公司藉由提供完整的能源管理加值服務，為企業客戶提供穩定可靠的綠電來源，強化及提升客戶黏著度。

寶晶能源指出，台灣再生能源產業近期正面臨多方面的挑戰，公司藉由持續強化風險管理機制，優化財務結構，維持充裕營運資金，以及持續提升人才培育與組織效能等加以因應。今年1到5月，寶晶能源累計合併營收已達近5.82億元，較去年同期大幅成長30.7%，公司深信，今年持續擴大營運規模，應該會順利達標，進而為股東創造更大的利益。

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