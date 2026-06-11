立盈股東會／董座陳俊琦：AI帶旺半導體循環經濟需求 下半年會很忙

半導體循環經濟廠商立盈（7820）11日召開股東常會，董事長陳俊琦表示，隨著AI產業快速發展，高速運算晶片帶動高階先進製程需求，半導體產業稼動率提升，推升廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環經濟的剛性需求，預期「下半年會很忙」。

立盈2025年營收2.98億元，年增58.62%，毛利率53.73%，稅後純益6,021萬元，年增23.33%，每股純益1.76元。

延續此成長動能，立盈2026年第1季營收創歷史新高、達9,794萬元，年增63.29%，毛利率與營益率分別攀升至56.24%、34.07%，單季稅後純益2,706萬元，大幅年增75.60%，每股純益0.79元，展現強勁的獲利爆發力。

陳俊琦指出，2025年是充滿變動的一年，地緣政治及貿易摩擦對電子與半導體產業帶來更大程度的影響，2026年初美伊中東戰爭更是加劇全球經濟波動，但隨著AI晶片需求爆發，半導體產業市場發生結構上明顯變化，對高階先進製程需求更高，公司持續調整營運策略並落實客戶關係管理，以滿足半導體客戶需求來確保穩健發展。

在產能布局與綠色產品進展上，陳俊琦表示，除了平鎮廠每月1,800噸、中科廠每月1,500噸的氟化鈣汙泥服務產能外，南科創生中心每月500噸新產能已於2025年12月底小量試產，2026年將迎來完整年度營運貢獻。

此外，立盈指出，公司利用技術再利用研發的綠色產品「人造螢石」，已獲國內外多家煉鋼業者積極採用，帶動外銷比重超過50%，不僅協助客戶降低碳跡，也推動公司持續往循環經濟2.0及3.0方向前進。