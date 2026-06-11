太醫股東會／通過4.5元現金股利 永續治理成果獲獎項肯定

醫材大廠太醫（4126）11日召開115年股東常會，由董事長鍾安婷主持；會中通過多項議案，並決議配發現金股利每股4.5元。

太醫表示，今年營運成果豐碩，近期並屢獲頒國內外獎項。太醫指出，該公司深耕地方、落實人權平等，榮獲苗栗縣政府首度舉辦的「115年苗栗縣產業金實卓越獎（苗金獎）」上市櫃公司組第二名（亞軍）；在國際舞台上，也獲英國產業媒體 Global Health & Pharma (GHP) 主辦的「2026年醫療與製藥獎（Healthcare and Pharmaceutical Awards）」之「台灣法規卓越與倫理製造先鋒」國際大獎。

太醫11日股東常會由董事長鍾安婷主持，會中承認114年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發4.5元現金股利。太醫表示，公司長年專注於高附加產品價值醫材的製造與銷售，在全體同仁的努力下，維持卓越的營運綜效與穩定的獲利能力。11日通過的4.5元股利政策，充分展現了公司財務結構的健全，以及追求股東價值最大化的承諾。

太醫表示，在追求經營績效的同時，太醫也將ESG視為企業發展的核心。在苗栗縣政府首度辦理、代表地方產業最高榮譽的「苗金獎」評選中，太醫歷經嚴謹的書面與現場複審評比，獲上市櫃公司組第二名。

太醫此次獲獎的核心亮點在於「卓越的公司治理」與「多元平等的幸福職場」。公司不僅多年榮獲上市櫃公司治理評鑑前5%與中型市值前5%等殊榮，展現其穩健且透明的經營文化，更積極打造多元共融的健康職場。

此外，太醫更導入國際人權標準，全面落實「移工零付費（Zero Placement Fee）」政策，將員工關懷實踐於跨國勞工權益上，獲得評審肯定。

太醫並表示，公司團隊嚴謹實踐ISO 13485、並取得亞洲區第一張 DNV 頒發的歐盟 MDR 認證等各項國際醫療器材標準。此次獲得 GHP 國際評審團評選為「台灣法規卓越與倫理製造先鋒」。