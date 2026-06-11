快訊

外資賣壓降溫了？台股狂震1456點僅跌76點 3大法人賣超353億元

知名童星流落街頭影片遭瘋傳 當年夥伴發聲認了「非單純給錢能解決問題」

分析／這就是屬於尼克的一季！馬刺3敗都是雙位數被逆轉 G5已很難贏

聽新聞
0:00 / 0:00

太醫股東會／通過4.5元現金股利 永續治理成果獲獎項肯定

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導
太醫11日召開股東會。 太醫／提供
太醫11日召開股東會。 太醫／提供

醫材大廠太醫（4126）11日召開115年股東常會，由董事長鍾安婷主持；會中通過多項議案，並決議配發現金股利每股4.5元。

太醫表示，今年營運成果豐碩，近期並屢獲頒國內外獎項。太醫指出，該公司深耕地方、落實人權平等，榮獲苗栗縣政府首度舉辦的「115年苗栗縣產業金實卓越獎（苗金獎）」上市櫃公司組第二名（亞軍）；在國際舞台上，也獲英國產業媒體 Global Health & Pharma (GHP) 主辦的「2026年醫療與製藥獎（Healthcare and Pharmaceutical Awards）」之「台灣法規卓越與倫理製造先鋒」國際大獎。

太醫11日股東常會由董事長鍾安婷主持，會中承認114年度營業報告書及財務報表，並通過盈餘分配案，每股配發4.5元現金股利。太醫表示，公司長年專注於高附加產品價值醫材的製造與銷售，在全體同仁的努力下，維持卓越的營運綜效與穩定的獲利能力。11日通過的4.5元股利政策，充分展現了公司財務結構的健全，以及追求股東價值最大化的承諾。

太醫表示，在追求經營績效的同時，太醫也將ESG視為企業發展的核心。在苗栗縣政府首度辦理、代表地方產業最高榮譽的「苗金獎」評選中，太醫歷經嚴謹的書面與現場複審評比，獲上市櫃公司組第二名。

太醫此次獲獎的核心亮點在於「卓越的公司治理」與「多元平等的幸福職場」。公司不僅多年榮獲上市櫃公司治理評鑑前5%與中型市值前5%等殊榮，展現其穩健且透明的經營文化，更積極打造多元共融的健康職場。

此外，太醫更導入國際人權標準，全面落實「移工零付費（Zero Placement Fee）」政策，將員工關懷實踐於跨國勞工權益上，獲得評審肯定。

太醫並表示，公司團隊嚴謹實踐ISO 13485、並取得亞洲區第一張 DNV 頒發的歐盟 MDR 認證等各項國際醫療器材標準。此次獲得 GHP 國際評審團評選為「台灣法規卓越與倫理製造先鋒」。

太醫 股利 苗栗縣

延伸閱讀

中磊股東會／通過每股2.5元現金股利 董座王煒：積極提升電信市占

八方雲集股東會／通過配發股利12元 三大核心策略推動營運穩健成長

八方雲集股東會／董事會瘦身 副董、老臣退出 獨董首度過半

汎銓股東會／通過配息1元 矽光子、CPO 布局成後市成長主軸

相關新聞

家碩營收／5月1.06億元、月減7.7% 南科新廠上樑、訂單能見度至明年

半導體微影製程傳載自動化設備廠家碩（6953）11日公告2026年5月營收1.06億元，月減7.7%，年減17%，累計前五月營收4.86億元，年增2.2%。

高階短波紅外線感測需求升溫 中華立鼎17日登興櫃

中華電信又一隻小金雞中華立鼎（7926）已訂6月17日以每股參考價120元登錄興櫃。這家公司是中華電旗下電信光電計畫獨立成立的子公司，專注於砷化銦鎵（InGaAs）光電感測器與影像感測器研發製造的中華立鼎，是台灣少數掌握短波紅外線（SWIR）感測關鍵製程與封裝技術的供應商。受惠工業5.0、半導體先進製程檢測與AI資料中心（AIDC）光通訊檢測需求同步升溫，公司營運動能強勁，2025年營收達2.57億元，年增29.8%，每股盈餘（EPS）6.70元；今年1到4月營收達2.01億元，已是去年全年約78%，毛利率更跳升至67.49%，雙創歷史新高。

立盈股東會／董座陳俊琦：AI 帶旺半導體循環經濟需求 下半年會很忙

半導體循環經濟廠商立盈（7820）11日召開股東常會，董事長陳俊琦表示，隨著AI產業快速發展，高速運算晶片帶動高階先進製程需求，半導體產業稼動率提升，推升廢氫氟酸及氟化鈣汙泥循環經濟的剛性需求，預期「下半年會很忙」。

德微：功率元件從配角變主角 訂單看到2027年底

受惠AI應用快速擴張、全球供應鏈「Out of China（OOC）」趨勢加速，以及歐洲對中國功率元件廠商祭出限制措施，功率元件廠德微接單動能明顯升溫。德微董事長張恩傑表示，公司訂單已看到明年（2027）底，第目季營收可望較去年同期成長約三成，原本預估明年第1季才能達成的單月3億元營收目標，最快今年第3季就有機會提前達陣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。