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宣德深化低軌衛星通訊布局 星鏈訂單翻倍

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

宣德科技（5457）11日表示，該公司轉型、打造多供應鏈後，傳出捷報，宣布喜獲國際大廠多項訂單，不但 Starlink 地面接收站訂單金額翻倍之外，各項業務均穩步推進。Space X為全球最大商業航太與低軌衛星公司，也是衛星通訊的領導者，宣德共同研發設計多年後終見開花結果，可望替公司帶來新氣象。

宣德表示，今年原目標有三大發展目標，分別是低軌衛星、新布局博弈設備與工業電腦、FATP 系統提升整合能力，發展均為正面。近期配合應國際大廠需求，投入大量研發資源，短期增加研發費用，但未來將能顯著強化量產效益。

宣德接獲 Starlink 新機種訂單，除了原本供應的線束連接器外，也積極切入其他機構件。根據客戶的公開募資資訊表示，今年的地面接收站需求倍增，明年也會持續翻倍成長。公司有機會在這部分的投入持續成長，未來將成為公司重點客戶。目標今年交付金額較去年成長一倍以上。

宣德第1季虧損1.81億元，主要是存貨評價調整認列1.7億元，屬於一次性影響，另有外匯評價損失0.97億元所致。展望未來，本業新訂單效應顯現，獲利能力可望恢復常軌。此外，接單正朝著多元化邁進，博弈設備獲得北美博弈系統大廠認證，成為其策略組裝夥伴，象徵宣德正式跨足全球博弈設備及金融設備的重要里程碑。

回顧宣德打造多供應鏈，連年在台灣、墨西哥廠加大投資，集團含子公司在全球管理共六地、11個廠區，橫跨中國、東南亞及墨西哥，以搭配客戶群之生產及分散規劃，針對個別客戶的需求做調配，公司亦表示未來會積極評估參與機器人及 Physical AI相關產業，並同步擴增內部自動化開發能力。

接收站 宣德

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