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金益鼎前5月營收看俏 盤中股價卻回檔重挫逾7.5%、下探107元
金益鼎（8390）10日公告營收基本面表現不俗，累計營收更寫下高成長態勢，然而11日盤中股價卻陷入利多出盡的修正格局，開盤後震盪走低，盤中大跌逾7.5%，最低下探至107元，面臨短線獲利回吐的籌碼調節賣壓。
金益鼎5月營收5.47億元，月減8.06%、年增17.61%；累計前5月合併營收27.95億元，年增38.23%。
金益鼎指出，西濱新廠自第2季起已穩步展現營收貢獻，初期以小家電線拆解，以及去化先前試運轉期累積的廢太陽能板有價材為主。隨著產能利用率持續拉升，加上今年首季順利入手的全新處理許可證加持，預期擴產效益將在下半年加速放大。
展望後市，在AI產業長線趨勢看好、全球電子廢棄物與貴金屬回收需求強勁的背景下，業界對金益鼎下半年營運成長動能依舊抱持樂觀態度。
法人分析，金益鼎11日盤中股價劇烈回檔主要屬於市場對先前漲幅的獲利了結，並非基本面反轉，隨著新廠產能開出，全年獲利表現仍有機會挑戰新高。
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