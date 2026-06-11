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桓鼎營收／前五月達14.02億元 年增5.6％

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

桓鼎-KY（5543）公布2026年5月合併營收2.69億元，月增0.43％。累計2026年1至5月合併營收達14.02億元，較去年同期成長5.56％。桓鼎表示，集團持續聚焦綠色能源事業發展，加上完成中國內銷金屬建材業務相關股權處分，營運結構進一步優化，累計前5月營收仍保持年增表現，展現核心事業穩健發展動能。

桓鼎表示，目前集團營運重心已全面聚焦綠色能源事業多元應用布局，旗下電池模組產品持續拓展低軌衛星、工業設備、醫療儀器及儲能系統等高附加價值應用領域，並同步深化新型分散式儲能牆系統之市場推廣。隨著全球能源轉型趨勢持續推進，多元場域對於能源管理、備援供電及用電韌性需求提升，帶動電池模組及儲能系統相關市場商機穩步成長，成為集團未來重要成長引擎。

桓鼎自主開發之「Buima Energy Storage Tile（B.E.S.T.建築融合式儲能設備）」近期於國際科技盛會COMPUTEX展出，該產品以輕薄68mm設計、模組化架構及客製化外觀表面等特色，成功突破傳統儲能設備對空間及建築美學之限制，充分展現集團在智慧建築、能源管理與綠能永續應用領域的創新實力。COMPUTEX 2026聚焦AI、智慧城市及永續科技應用發展方向，儲能與能源管理相關解決方案已成為推動智慧場域建置的重要基礎設施之一。

桓鼎仍積極推進歐洲市場布局，目前荷蘭EV儲充示範案場已進入實質營運階段，除持續優化營運模式與收益機制外，亦積極與當地充電站營運商、電力交易業者及資金方深化合作關係，希冀透過海外示範案場累積實績與數據驗證，除有助於提升儲能牆系統之市場能見度外，亦可作為未來拓展歐洲其他區域市場的重要基礎，進一步完善集團「創能、儲能、節能、用能」綠能生態圈布局。

展望未來，桓鼎維持審慎樂觀看法。隨著全球能源轉型、電動化與智慧城市建設趨勢持續發展，企業對能源管理與分散式儲能解決方案需求可望持續提升。桓鼎將持續以綠能生態平台為核心推動成長，透過集團資源整合綜效，深化電池模組、儲能系統及工程專案等事業布局，同時強化產品技術研發、供應鏈整合與海外市場合作，逐步擴大國際市場版圖，創造未來營運穩健成長表現。

營收 綠能

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