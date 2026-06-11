快訊

才合體拍片…Red Velvet 瑟琪表妹驟逝！家人悲慟證實「化作星星」

女高中生搭公車遭怪客持傘戳傷流血 北市警鎖定身分追查中

當2童面殺死父母！吳龍滿死刑撤銷 未做精神鑑定理由曝光

聽新聞
0:00 / 0:00

旭然連拉三根漲停 股價創十年新高

經濟日報／ 記者吳秉鍇／高雄即時報導

過濾設備商旭然（4556）積極拓展半導體、高科技電子等相關液體過濾升級商機，劍指跨入高附加價值「製程端」液體過濾領域，開拓營運新成長動能，市場看好前景下，連拉三根漲停，截至11日中午為止，股價站穩在60.8元，為近十年新高。

旭然指出，隨著全球半導體供應鏈走向短鏈化與在地化擴建，加上先進製程技術 (如2奈米、3奈米)的不斷推進，高科技廠房對於製程液體與電子級化學品的潔淨度、穩定性及過濾精度要求已日益嚴苛，為精準掌握產業升級商機，旭然的業務版圖正迎來重大突破，積極從傳統的「廠務端」液體過濾，跨足至技術門檻極高的「製程端」過濾應用。

除去年底推出專為半導體高階濕製程設計的全氟 (PTFE) 材質濾芯與濾殼新品，該高階產品具備優異的抗腐蝕性、高潔淨度、耐高溫與低溶出等特性，可應用於半導體濕製程及關鍵製程液體過濾環節，目前已積極送樣至多家半導體客戶進行測試驗證。

隨著後續認證通過與導入，將有助於半導體業務由廠務端延伸至高附加價值的製程端，同步積極完善半導體製程端應用領域相關產品線開發，以期打造集團未來營運新成長動能。

半導體 旭然

延伸閱讀

立盈營收／5月3,737萬元創新高 AI晶片引爆循環經濟剛性需求

崇越5月營收65.4億元寫史上第三高 前五月營收續締新猷

瞄準AI兆元商機 雲豹能源股東會揭三大成長引擎

國喬營收／前五月累計成長17.8% 苯乙烯價格回彈 轉型成效可期

相關新聞

報酬率100%只是低消？詹璇依揭「最危險投資行為」：以後主動式商品不可或缺

台股近年在全球AI半導體護國群山帶動下，市況蓬勃發展，不僅各檔台股主動式基金績效全面噴發，更掀起一波「 主動投資 」的復興浪潮。 財經節目主持人詹璇依近日在《 學生理財 》節目中，特別邀請擁有超過30年牛熊市場經驗、被譽為「 基金教母 」的蕭碧燕老師進行深度對談。 詹璇依驚呼，在科技革命的推波助瀾下，台股正處於高於歷史平均的多頭美好歲月，全台基金經理人無不卯足全力比拚績效，甚至出現「 報酬率100%只是低消、200%至300%稀鬆平常 」的瘋狂奇景。 詹璇依指出，過去許多投資人習慣在獲利20%到30%時就急著「 落袋為安 」，或者將主動式商品誤當成短線沖銷的工具，然而蕭碧燕老師在節目中直言，這種缺乏堅持的心態會讓人「 少賺太多 」。 隨著台灣半導體產業鏈的架構在全球達到無人能比擬的完整度，台股市場早已走向成熟，呈現「 一波比一波高 」的長期牛市。 這也讓投資人有底氣改變以往的「 停利 」策略，從過去的大微笑曲線，進階到最新提出的「 千真萬確 」與「 千軍萬馬 」理論，共同期待台股淨值千元的明星基金與1000%神級報酬率的誕生。

短線走空了嗎？他崩潰「少賺好幾百萬」早知道別硬扛…網：正式進入主跌段

近期台股高檔震盪，網友擔心短線走空，甚至透露獲利回吐數百萬元，引發討論。部分網友樂觀認為市場尚未見底，而另一些則認為已進入主跌段，預估指數可能回測3萬8千點。

台股盤中急跌震盪逾1450點 AI權值股走弱

台股今天持續反映地緣政治突發事件與美股跌勢，加上籌碼面高檔套現干擾，儘管盤中一度翻紅來到43463.03點，隨後再度急跌...

46552已是高點？杜金龍預言大盤修正恐探3萬6…周一暴跌靠「一神準口訣」抄底台積電

資深分析師杜金龍預測，台股高點46552已現，修正恐回測3萬6千點。週一大跌時，他利用「一神準口訣」成功低點加碼台積電，並建議投資人布局184元以下的低價銅板股，尋求補漲商機。

00918配1.26元是上季的兩倍！近年配息填息天數全曝光…阿格力：最快18天達陣

00918本季配息金額高達1.26元，創下歷史新高，殖利率達4.18%。這是上季配息的兩倍，市場期待其填息情況。過去四季的填息天數分別為41天、26天、18天及22天。高股息ETF表現回暖，吸引投資者目光。

台積電填息秀煙花散！空頭回擊電子權值大軍 台股跳水急殺逾千點

美國5月CPI年增4.2%、創3年來新高，加上美伊衝突升溫、美軍再度空襲伊朗，市場對升息與地緣政治風險憂慮升高，美股四大指數周三全面重挫，台股11日開低後一度翻紅，可惜台積電（2330）在填息後股價又往下探，10時過後大盤指數急殺跳水，大跌逾千點。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。