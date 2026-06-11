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光洋科5月營收攀11年新高 股價逆勢衝漲停
貴金屬與薄膜靶材大廠光洋科（1785）在5月營收攀上近11年新高利多帶動下，11日股價逆勢抗跌。儘管台股大盤今日劇烈震盪，盤中最低下探至42,006.39點、跌逾1,200點，隨後跌幅收斂，光洋科仍獲買盤大舉湧入，股價在接近正午時分強勢發動攻勢，亮燈鎖上漲停板145.5元、大漲9.81%，
法人分析，光洋科第1季每股純益繳出2.54元佳績，5月營收更衝破60億元，顯見第2季靶材出貨力道強勁，本季營運有望超越首季高峰。隨著AI與雲端儲存推升靶材需求擴大，高毛利工繳收益顯著，今年全年獲利可望跨越一個股本，寫下近年新高紀錄。
光洋科10日公告5月合併營收60.09億元，月增7.4%、年增95.5%，寫下近11年來新高；累計今年前五月合併營收261.62億元，年增73.6%。公司指出，5月營收展現成長動能，主要受惠於業績持續增長，其中貴金屬及工繳（VAS）營收皆同步呈現成長態勢。
觀察籌碼面表現，法人轉為買超一天，昨日外資買超669張，三大法人合計買超672張，提供股價在基本面之外的籌碼面支撐。
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