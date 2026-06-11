德微：功率元件從配角變主角 訂單看到2027年底

受惠AI應用快速擴張、全球供應鏈「Out of China（OOC）」趨勢加速，以及歐洲對中國功率元件廠商祭出限制措施，功率元件廠德微接單動能明顯升溫。德微董事長張恩傑表示，公司訂單已看到明年（2027）底，第目季營收可望較去年同期成長約三成，原本預估明年第1季才能達成的單月3億元營收目標，最快今年第3季就有機會提前達陣。

張恩傑指出，今年初單月營收約2.1億元，目前已提升至約2.67億元，成長主因來自出貨量大幅增加，而非單純價格調漲。雖然國際大廠近來陸續調升產品售價，包括英飛凌、德州儀器（TI）、意法半導體（ST）及達爾（Diodes）等業者均有調價動作，但整體產業仍以需求成長帶動營收增加為主。

他分析，過去三年電子產業持續進行庫存修正，從終端品牌、組裝廠到零組件供應商普遍降低庫存水位，如今市場需求回溫後，回補力道快速湧現。此外，AI應用正從資料中心延伸至工業控制、智慧設備、車用電子及邊緣運算等領域，也同步帶動功率元件需求增加。

張恩傑認為，市場真正的轉折點來自供電架構的改變。過去電子設備主要採用集中式供電架構，一套電源系統即可供應整機運作，但隨著AI系統導入CPU、GPU、NPU等多種運算核心，各單元對電壓與供電穩定度要求大幅提高，市場開始轉向「Native Multi-Phase（原生多相供電）」設計。

在新架構下，每個運算單元都需要獨立供電與保護機制，使金氧半場效電晶體（MOSFET）、三合一節能元件DrMOS、TVS（瞬態電壓抑制器）及各類電源管理元件需求呈倍數增加。原本一顆大型功率元件即可完成的工作，未來可能需要多顆中小型元件共同運作。

德微指出，尤其TVS保護元件需求成長最為明顯。過去TVS在系統中屬於輔助角色，但未來每個電源軌、每個輸入與輸出端都需要保護元件，重要性大幅提升。公司目前TVS產品營收占比已由過去約17%至18%，提升至25%左右，未來甚至有機會進一步挑戰五成。

除AI需求外，OOC效應也成為重要推手。張恩傑表示，安世事件以及中國功率元件廠楊捷遭歐盟制裁後，許多國際客戶已開始重新檢視供應鏈布局，新產品設計階段即排除部分中國供應商。由於德微從晶圓製造、封裝到測試主要產能均位於台灣，成為供應鏈重組下的重要受惠者。

在產能布局方面，德微去年已完成6吋產線擴充，目前仍保留部分產能空間，並持續推動4吋轉5吋、5吋轉6吋升級計畫。公司透露，目前部分產品訂單已排至2027年底，其中DFN2020封裝MOSFET需求成長尤其快速，月產能正由原本300萬顆逐步擴增至3000萬顆規模。

張恩傑表示，功率元件產業過去長期被視為電子系統中的配角，但AI時代來臨後，供電管理的重要性正快速提升。

他強調說：「以前是可有可無，以後是不可或缺；以前是配角，現在是主角。」未來AI競爭不只是比算力，更要比供電效率、可靠度與穩定性，而這正是功率半導體與保護元件價值重新被市場看見的重要契機。