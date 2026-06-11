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瓦城祭庫藏股預計買回800張轉讓員工 股價盤中漲逾4％
瓦城（2729）宣布實施庫藏股，激勵市場信心，帶動股價開高走高，盤中一度來到162元，漲幅超過4%，表現優於大盤與觀光餐飲類股。
瓦城昨日董事會決議自6月10日至8月9日實施庫藏股，預計買回80萬股普通股，約占已發行股數1.86%，買回區間價格為110元至243元，買回股份將作為未來轉讓員工之用。若以80萬股計算，買回規模約相當於目前流通股數的近2%。
市場法人認為，企業實施庫藏股通常具有穩定股價及展現經營團隊信心的意義，尤其瓦城此次買回股份主要用於員工激勵計畫，有助提升人才留任與向心力，在餐飲業缺工問題持續下，更具指標意義。
除了庫藏股題材外，瓦城近期營運表現也維持成長動能。公司日前公布5月營收6.08億元，年增11.44%；累計前五月營收27.58億元，年增6.92%，單月及累計營收已連續兩個月改寫歷年同期新高紀錄。
瓦城表示，5月受惠母親節聚餐需求帶動，加上新開的淡水瓦城及時時香門市挹注業績，推升來客成長；海外方面，美國首店「Very Thai by 瓦城」營運表現穩健，也成為集團新的成長動能。
法人指出，隨著暑假及下半年聚餐旺季陸續到來，加上展店效益持續發酵，瓦城今年營收與獲利表現仍具成長空間。啟動庫藏股，不僅有助穩定市場信心，也反映公司對未來營運展望維持正向看法。
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