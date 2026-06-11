凱鈺（5468）積極轉型有成，搶進實體AI應用報捷，昨（10）日推出首款人形機器人產品，透過整合既有技術、製造經驗與智慧自動化能力，搶食全球機器人龐大商機。

凱鈺前身為台晶公司，早年從利基型記憶體IC設計起家，之後更名為凱鈺，並曾獲得利基型記憶體IC設計大廠鈺創入股，轉型投入LED照明與光通訊驅動IC，惟鈺創之後也出脫凱鈺股權。凱鈺現今在母集團穎漢（穎霖集團）資源挹注下，已強勢轉型跨足智慧製造與AI領域。

凱鈺此次推出的人形機器人並非單純模仿人類外型，而是整合AI、高階製造、仿生結構與感測技術的智慧載體，其核心架構包括負責語意理解、自主判斷與任務規劃的「大腦」，掌控步態、平衡與複雜動作的「小腦」，以及由3D視覺、光達（LiDAR）、力覺感測器與高功率密度執行器組成的感知及肢體系統。

凱鈺指出，透過多自由度關節與仿生靈巧手，人形機器人可執行搬運、巡檢、裝配與精細操作，讓機器不再只是被動執行指令，而是具備理解環境、回應需求與持續學習的能力。

在智慧製造布局方面，凱鈺自主開發的AMR自主移動機器人已上市多年，憑藉穩定品質、靈活調度及安全操作等優勢，協助客戶降低工廠人力成本。

凱鈺表示，針對不同產業客戶實際需求，該公司可提供客製化操控軟體開發服務，並串接客戶既有的ERP或MES系統，協助即時掌握庫存水位、出貨品項及數量等資訊，提升倉儲管理效率與營運透明度，相關解決方案已獲客戶高度肯定。

凱鈺目前AMR產品依應用情境涵蓋頂升型、板車型及堆高機型，可彈性支援不同場域的搬運需求，並具備進出電梯及跨樓層移動能力，有助於提高工廠物流調度效率，強化公司在智慧製造市場的競爭力。