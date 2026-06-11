橘子新戰略 投入算力中心

遊戲營運商橘子（6180）昨（10）日宣布AI新戰略，預計將投入中大型算力中心計畫，切入日益增長的算力供應市場，將龐大的AI運算需求，轉化為挹注集團未來營運成長的實質動能 。

橘子引用根據摩根士丹利最新報告指出，全球AI市場正處於大規模部署的擴張期，AI產業亦被定義為「長線成長循環」。隨著AI應用加速走向商業化，掌握AI運作所需的高效運算能力，已經成為企業在AI時代創造穩定營收的核心關鍵。

橘子指出，集團預計投入中大型算力中心的發展計畫；此外，也將自有的中和機房全面升級為高階算力中心，期望藉由此一戰略布局，對外提供強韌的算力資源 ，並協助跨產業客戶加速導入AI應用服務，為集團打造穩健收益 。

AI新戰略題材加持下，橘子昨天股價強攻漲停板47.05元收市，上漲4.25元。