快訊

再度變天…賈新興估梅雨季這時結束 夏季型天氣將報到

回敬川普連2晚空襲！伊朗關荷莫茲海峽 警告所有船隻都將遭攻擊

聽新聞
0:00 / 0:00

寶雅5月營收創新高

經濟日報／ 記者侯思蘋嚴雅芳／台北報導

寶雅（5904）昨（10）日公布5月營收24.39億元，年增19.2%，創下歷史新高紀錄；累計前五月營收達117.81億元，年增14.7%。

寶雅近年持續推動店型優化，依據不同消費需求與生活情境，打造多元店型布局，涵蓋以「一站式購物」為核心的一般店、聚焦美妝體驗的POYA Beauty美妝店，以及強化生活選品的家居店，提供消費者更完整且多元的購物體驗。

截至5月底為止，全國共有483間寶雅。今年目標達520店，預估2027年達580店，並朝2028年620店邁進。2026年新展店中近八成為美妝店，加上既有門市持續改裝，法人預估，2026年底美妝店數將落在190至220間，成為未來成長主要動能。

一般店延續寶雅便利、多元的商品特色，提供美妝、生活用品、零食、居家與日用商品等豐富品類；POYA Beauty美妝店則進一步聚焦美妝與生活風格體驗升級，強化彩妝、保養與話題新品布局；家居店型聚焦家居裝飾、廚房用品、收納整理等，並提供精選家電、清潔用品，滿足現代消費者日益多元的居家需求。

數位服務方面，寶雅持續導入App會員整合、POYA Pay、自助結帳等功能，提升整體購物便利性與消費效率；商品策略上，也持續擴大各國彩妝、話題保養與人氣新品布局，反映新世代消費者對美感體驗與個人風格的多元需求。

寶雅同樣深化自有品牌布局，以貼近消費者日常需求為核心，打造橫跨美妝保養、穿搭配件等七大品牌，逐步建立完整的自有品牌版圖。

寶雅 營收 美妝

延伸閱讀

統一超營收／5月316億元、年增5.27% 創新高

全家營收／5月突破百億元、年增7.4% 單月、累月同創歷史新高

「@cosme美妝遊樂園」登場！首度集結台日、韓、美妝大賞盡情試用

瓦城營收／5月6.08億元、累計27.58億元 皆連兩月創同期新高

相關新聞

楊金龍一句話點燃房市想像！股民吵翻疑「炒作營建股」：不等於放寬

中央銀行將於6月18日召開第二季理監事會議，市場高度關注利率政策與房市管制方向。央行總裁楊金龍10日在立法院備詢時表示，理監事會將討論利率與選擇性信用管制，但現階段「選擇性信用管制就到這裡」，被市場解讀為短期內不會再加碼打房措施，也讓營建族群盤中出現強勁買盤。

台股後市3劇本曝光！降息夢碎、通膨隱憂…聰明錢無差別獲利了結 「四貸同堂」怎麼做？

台股突如其來的急跌，讓投資人有些措手不及。專家表示，AI長線趨勢不變的情況下，建議投資人冷靜面對，待落底訊號出現再進場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。