寶雅（5904）昨（10）日公布5月營收24.39億元，年增19.2%，創下歷史新高紀錄；累計前五月營收達117.81億元，年增14.7%。

寶雅近年持續推動店型優化，依據不同消費需求與生活情境，打造多元店型布局，涵蓋以「一站式購物」為核心的一般店、聚焦美妝體驗的POYA Beauty美妝店，以及強化生活選品的家居店，提供消費者更完整且多元的購物體驗。

截至5月底為止，全國共有483間寶雅。今年目標達520店，預估2027年達580店，並朝2028年620店邁進。2026年新展店中近八成為美妝店，加上既有門市持續改裝，法人預估，2026年底美妝店數將落在190至220間，成為未來成長主要動能。

一般店延續寶雅便利、多元的商品特色，提供美妝、生活用品、零食、居家與日用商品等豐富品類；POYA Beauty美妝店則進一步聚焦美妝與生活風格體驗升級，強化彩妝、保養與話題新品布局；家居店型聚焦家居裝飾、廚房用品、收納整理等，並提供精選家電、清潔用品，滿足現代消費者日益多元的居家需求。

數位服務方面，寶雅持續導入App會員整合、POYA Pay、自助結帳等功能，提升整體購物便利性與消費效率；商品策略上，也持續擴大各國彩妝、話題保養與人氣新品布局，反映新世代消費者對美感體驗與個人風格的多元需求。

寶雅同樣深化自有品牌布局，以貼近消費者日常需求為核心，打造橫跨美妝保養、穿搭配件等七大品牌，逐步建立完整的自有品牌版圖。