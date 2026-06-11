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大樹5月營收年增2% 寫新高

經濟日報／ 記者嚴雅芳／台北報導

大樹（6469）昨（10）日公告5月營收16.84億元，年增2.84%，改寫單月歷史新高紀錄；累計前五月營收80.25億元，較去年同期成長2.51%。大樹表示，未來將藉由三種不同店型，包括商圈大型店、社區小型店及賣場店，透過持續展店，提升整體市場滲透率。

大樹歷經2023年至2025年藥局市場高度競爭與產業震盪後，公司已完成內部調整與新事業布局，2026年起重返成長軌道，進入「快速複製」階段，帶動營運動能回溫。

大樹表示，將以品類優化、服務擴充與新事業放大為三大主軸，並啟動寵物用藥與健康服務布局，搭配展店與平台化策略，重新擴大市場版圖。

除實體門市持續擴張外，大樹也積極推動數位轉型，規劃打造「4千精準健康交易平台」，透過線上線下整合（OMO）模式，建立個人健康資料庫，提供消費者更精準的健康需求分析與服務，同時串聯供應鏈與門市端，提升商品媒合效率與營運效益。

海外布局方面，大樹去年已於海外設立五家示範門市，未來將複製台灣成功經驗，以加盟模式加速拓展，目標至2030年達成海外加盟藥局千店規模。公司認為，隨著亞洲各國健康意識提升及藥局通路發展成熟，海外市場將成為未來重要成長引擎之一。

此外，大樹也持續強化商品競爭力，規劃打造五個自有品牌。公司指出，已透過馬來西亞貿易公司與合作夥伴共同開發及代理多元產品，未來將進一步布局國際供應鏈，目標讓自有品牌打入五個國家市場，提升產品差異化與獲利能力。

營收 健康

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