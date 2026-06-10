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集雅社營收／5月4.99億元 月增14.74%、年增17.22%

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導

精品家電通路商集雅社（2937）10日公告5月合併營收4.99億元，月增14.74%、年增17.22%；累計今年前五月營收為21.62億元，年增9.88%。

集雅社表示，受惠母親節檔期促銷活動、百貨通路客流及會員消費動能延續，高階家電需求維持穩健，其中母親節檔期不論是75吋以上大尺寸電視或是智能冰箱、滾筒洗衣機及除濕機，銷售表現都相當亮眼，反映居家生活品質升級與高階家電換機需求持續增加。

展望後市，集雅社看好冷氣旺季、節能補助倒數及高階家電升級需求，可望延續第2季至第3季營運動能。除空調促銷活動外，公司6月中旬起亦將陸續展開「愛樂季」及街邊門市年中慶，透過品牌整合、會員經營、百貨與實體門市據點，以及家電規劃師的一站式服務，掌握夏季空調、冰箱與節能家電換機潮，為營運再添成長動能。

隨著氣溫逐步攀升，冷氣銷售正式進入旺季；住宅夏月電價也自6月1日起正式啟動。根據統計，若以住宅用戶兩個月合計使用1,000度電估算，在用電量相同的情況下，夏月電費將較非夏月增加約349元。隨著家庭冷氣使用頻率提高，節能、省電與冷房效率已成為消費者選購空調的重要考量。

經濟部住宅家電汰舊換新節能補助今年將進入最後一年，補助適用產品的購機發票日期須於今年12月31日前開立，申請期間至明年1月31日止，若經費提前用罄，則可能提前截止。

民眾將家中老舊冷氣或冰箱汰換為一級能效產品，每台可申請3,000元補助，搭配貨物稅退稅最高2,000元，合計最高可省5,000元。

為降低消費者申請門檻，集雅社表示，可透過專業諮詢協助消費者掌握適用機型、舊機回收及補助申請流程，讓消費者以更輕鬆的方式完成節能家電汰舊換新。

集雅社進一步指出，冷氣並非僅依照價格或坪數選購，安裝品質與空間規劃更直接影響冷房效率、用電成本及居家舒適度。公司透過專業技術團隊，協助消費者從「空間坪數」、「採光與熱源」、「使用習慣」、「格局與空間」及「電力條件」五大面向進行評估，再依據住宅條件、家庭需求與使用情境，推薦合適的機種、噸數與安裝方式。

其中，空間坪數會影響冷氣噸數與冷房能力；西曬、頂樓、落地窗及廚房等熱源條件，可能提高冷房負載；家庭成員、使用時段及空間使用頻率，也會影響機種選擇。

集雅社表示，即日起至6月30日止推出「梅雨悶熱先備戰」空調促銷活動，集結多家國內外空調品牌，搭配購機優惠、專業技術認證及安裝服務，協助消費者提前完成夏季空調布局。

集雅社 營收 家電

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