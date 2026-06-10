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光洋科營收／5月60.09億元 月增7.38%、年增高達95.47%
光洋科（1785）10日公告5月合併營收60.09億元，月增7.38%、年增高達95.47%，創下近11年來新高；累計今年前五月合併營收261.62億元，年增73.6%。
光洋科指出，5月營收展現強勁成長動能，主要受惠於業績持續增長，其中貴金屬及工繳（VAS）營收皆同步呈現成長態勢。
法人分析，光洋科第1季每股純益繳出2.54元佳績，5月營收更衝破60億元，顯見第2季靶材出貨力道強勁，本季營運有望超越首季高峰。隨著AI與雲端儲存推升靶材需求擴大，高毛利工繳收益顯著，今年全年獲利可望跨越一個股本，續創歷史新高。
儘管10日台股大盤重挫1,478.90點、跌幅達3.31%，光洋科股價表現仍相對抗跌，盤中一度衝上140元關卡、最高漲幅逾5%，且幾乎全場力守紅盤，直到尾盤才受到大盤賣壓拖累微幅收跌0.5元，終場收在132.5元，跌幅僅0.38%。
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