快訊

買房選公寓或大樓？比較實價登錄資料 台北市同樣40坪價差破千萬

傳銀行向台積電借錢？楊金龍直言「我也納悶」 網驚：變金融股了

聽新聞
0:00 / 0:00

兆捷5月營收年增55％ 電子特氣Q4邁向量產

經濟日報／ 記者任君翔／台北即時報導

電子特殊氣體供應商兆捷科技（6959）10日公布5月營收5,761萬元，年增55.11％、月增4.2％；前五月累計營收2.62億元，年減7.66%。受惠高階氣體產品穩健成長，帶動營收年、月雙增。

在產品驗證進度方面，兆捷表示，今年將以薄膜沉積氣體及植入氣體作為主要成長動能。其中，薄膜沉積氣體已順利通過一級面板大廠驗證，預計第4季開始量產出貨。由於薄膜沉積氣體廣泛應用於面板及半導體製程，具有用量大、需求穩定等特性，未來可望成為公司重要營收來源之一，並進一步提升自製產品營收占比。

此外，兆捷持續推進先進製程電子特殊氣體布局，自製植入氣體已陸續通過一級客戶高階製程產線認證，驗證進度符合預期，預計第4季開始量產出貨；氟系清潔氣體產品驗證亦穩健推進，預期年底可望正式導入量產階段。

兆捷表示，隨著銅鑼新廠工程陸續完工，公司已進入多項關鍵新產品驗證成果逐步轉化為營收貢獻的重要階段。除既有產品持續擴大驗證與導入外，公司亦積極拓展前驅氣體及蝕刻氣體等新產品線，目前均已進入客戶送樣驗證階段，持續擴充先進製程電子特氣產品布局。

展望後市，兆捷表示，隨著薄膜沉積氣體、植入氣體、清潔氣體，以及前驅氣體、蝕刻氣體等產品陸續完成驗證並導入量產，高毛利自製產品占比將持續提升，逐步建構完整先進製程電子特殊氣體產品版圖，進一步強化在半導體關鍵材料供應鏈中的競爭優勢，並為未來營運成長奠定穩健基礎。

營收

延伸閱讀

聖暉營收／5月45.1億元 月增10.5%、年增27.8%

暄達前五月營收年增16％ 產品認證助攻海外市場拓展

半導體資本支出續增 旭東AI伺服器設備下半年擴大出貨

輔信5月營收年增8.4％ 產品組合優化挹注營運

相關新聞

集雅社營收／5月4.99億元 月增14.74%、年增17.22%

精品家電通路商集雅社（2937）10日公告5月合併營收4.99億元，月增14.74%、年增17.22%；累計今年前五月營收為21.62億元，年增9.88%。

光洋科營收／5月60.09億元 月增7.38%、年增高達95.47%

光洋科（1785）10日公告5月合併營收60.09億元，月增7.38%、年增高達95.47%，創下近11年來新高；累計今年前五月合併營收261.62億元，年增73.6%。

騰雲營收／5月8,854萬元、年增56.15% 累計3.84億元年增48.35%

智慧商業場域解決方案業者騰雲（6870公布5月合併營收8,854.8萬元，月增3.09%，年增56.15%；累計今年前五月合併營收3.84億元，年增48.3%，持續展現高成長態勢。

寶晶能源營收／5月1.38億元 創歷史新高

寶晶能源*（6987）10日公布2026年5月營收達1.38億元，月增15.76%、年增13.32%，創單月營收歷史新高紀錄，展現強勁營運爆發力。

健喬營收／5月營收6億元 年月雙增、寫歷史次高

健喬（4114）10日公布5月營收6億元，年增13%、月增5%，寫歷史次高。前五月累計營收27.98億元，年增13%。

智冠營收／5月5.61億元 年增7.69%

智冠科技（5478）公布115年5月合併營收新台幣5.61億元，與上月相當。5月份集團持續推出遊戲產品周年慶活動及版本更新內容，維持產品熱度與玩家活躍度；累計前五月營收30.52億元，年增15.64%，集團各事業群營運持續發展，整體營收維持穩健成長。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。