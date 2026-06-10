兆捷5月營收年增55％ 電子特氣Q4邁向量產

電子特殊氣體供應商兆捷科技（6959）10日公布5月營收5,761萬元，年增55.11％、月增4.2％；前五月累計營收2.62億元，年減7.66%。受惠高階氣體產品穩健成長，帶動營收年、月雙增。

在產品驗證進度方面，兆捷表示，今年將以薄膜沉積氣體及植入氣體作為主要成長動能。其中，薄膜沉積氣體已順利通過一級面板大廠驗證，預計第4季開始量產出貨。由於薄膜沉積氣體廣泛應用於面板及半導體製程，具有用量大、需求穩定等特性，未來可望成為公司重要營收來源之一，並進一步提升自製產品營收占比。

此外，兆捷持續推進先進製程電子特殊氣體布局，自製植入氣體已陸續通過一級客戶高階製程產線認證，驗證進度符合預期，預計第4季開始量產出貨；氟系清潔氣體產品驗證亦穩健推進，預期年底可望正式導入量產階段。

兆捷表示，隨著銅鑼新廠工程陸續完工，公司已進入多項關鍵新產品驗證成果逐步轉化為營收貢獻的重要階段。除既有產品持續擴大驗證與導入外，公司亦積極拓展前驅氣體及蝕刻氣體等新產品線，目前均已進入客戶送樣驗證階段，持續擴充先進製程電子特氣產品布局。

展望後市，兆捷表示，隨著薄膜沉積氣體、植入氣體、清潔氣體，以及前驅氣體、蝕刻氣體等產品陸續完成驗證並導入量產，高毛利自製產品占比將持續提升，逐步建構完整先進製程電子特殊氣體產品版圖，進一步強化在半導體關鍵材料供應鏈中的競爭優勢，並為未來營運成長奠定穩健基礎。