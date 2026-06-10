CAE市場持續擴大 虎門科技5月營收創同期新高

虎門科技（6791）10日公告5月合併營收5,893萬元，較去年同期成長5.6％；累計今年前五月營收3.29億元，年增9.7％，當中5月及前五月營收已連續3個月同步創歷年同期新高。虎門直接受惠於電腦輔助工程（CAE）市場需求持續擴大，營收已創下連續41個月單月營收年增表現，營運規模穩健擴增。

AI帶動產業鏈全面升級，包括開發設計、生產製造、品管、銷售到企業管理，涵蓋所有產業。虎門CAE、CPC、工業4.0三大部門分別提供客戶在各環節的軟硬體整合解決方案，並將AI技術導入軟體，協助客戶無縫升級、提高效率。除了解決客戶研發、生產、管理各階段的需求之外，虎門三大部門更可同時滿足客戶因應智慧化升級新增的多元需求，發揮一站式服務的綜效極大化。

其中，工業產品設計複雜化，增加研發與生產製造的挑戰，CAE最先受惠AI帶動的工業產品升級換代，半導體、散熱、AI伺服器、機電、精密機械、零組件等強烈需求，並持續擴大到低軌衛星、CPO、光學等新需求，CAE的市場仍在高速成長。以低軌衛星為例，高頻通訊的結構與機構耐用度、多物理場耦合熱管理、軌道力學與任務排程的模擬分析等，虎門都可提供解決方案。

工業4.0協助客戶自製造到管理全面轉型為智慧生產的工業4.0商業模式，執行中的在手訂單正加緊趕工，預計本月陸續出貨，下半年將進入客戶密集驗收，對虎門業績貢獻將進一步提升。