騰雲營收／5月8,854萬元、年增56.15% 累計3.84億元年增48.35%

智慧商業場域解決方案業者騰雲6870公布5月合併營收8,854.8萬元，月增3.09%，年增56.15%；累計今年前五月合併營收3.84億元，年增48.3%，持續展現高成長態勢。

騰雲指出，營收成長主要受惠於企業數位轉型需求持續升溫，多元商業場域加速導入數據整合、智慧支付及營運管理平台，帶動相關解決方案需求穩定成長。實體場域正加速邁向全面「作業系統化」發展，推升AIoT建置與智慧營運應用需求。

隨著日本、泰國及東南亞等海外市場智慧場域專案持續拓展，海外訂單與服務收入穩步增加，進一步挹注集團營運成長動能，帶動整體營收再創佳績。

市場普遍看好2026年是Agentic AI商業化落地元年，AI Agent正從企業知識管理、智慧客服、營運決策到跨部門協作，快速成為數位轉型的重要基礎建設。騰雲集團AI子公司Accucrazy近期也以NVIDIA Inception新創成員身分，登上NVIDIA（輝達） GTC Taipei展示背板，列名於NVIDIA「AI 軟體、模型、資料與應用服務」全球生態系夥伴名單，成為台灣少數入選Agentic AI應用領域的企業之一。此次獲國際級平台認可，象徵騰雲已從智慧商務與AIoT解決方案供應商，進一步升級為AI Agent生態系的重要參與者，卡位兆元級市場先機。