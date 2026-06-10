磐儀5月營收月增38.12% 創單月新高

工業電腦廠磐儀（3594）10日公布今年5月營收為 2.61億元，月增38.12%、年增53.27%，創單月歷史新高紀錄；累計磐儀今年前五個月營收為9.65億元，年增40.53%。

磐儀近期於台北國際電腦展（COMPUTEX）展示多元AI邊緣運算與智慧應用解決方案，聚焦影像AI、車載電腦、智慧製造與醫療等垂直市場，展現產品整合與客製化能力，市場反應熱絡。隨著全球邊緣AI與自動化需求持續升溫，法人普遍看好該公司下半年營運動能可望延續。

磐儀本次COMPUTEX主打高可靠度嵌入式電腦及車用平台，強調IP等級防護與嚴苛環境應用能力，同時強化與AI晶片平台合作，鎖定智慧交通與工業自動化市場。公司持續深化產品差異化策略，並藉由模組化設計提升導入效率，有助擴大接單機會。

展望後市，磐儀已預告將參與 2026年美國 Automate 展會，切入機器人與智慧製造供應鏈，進一步拓展北美市場版圖。此外，在外貿協會邀請下，磐儀亦將參與台灣精品獎展出，並於美國 ITS（智慧運輸系統）及 InfoComm 等國際展覽中亮相，強化品牌能見度與解決方案輸出能力。

在台灣市場方面，磐儀預計於8月參加台北國際自動化工業大展，持續鎖定智慧製造升級潮，推廣邊緣AI與工業電腦整合應用。隨著全球製造業朝數位轉型與智慧化發展，相關設備更新需求升溫，也為公司帶來穩定成長契機。

整體而言，磐儀透過密集參展串聯全球市場，搭配產品技術升級與應用拓展，營運動能逐步升溫。市場看好其在AI邊緣運算與智慧應用領域的長期布局，若接單轉換順利，下半年營運表現可望優於上半年，全年展望趨於正向。