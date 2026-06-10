寶晶能源營收／5月1.38億元 創歷史新高

寶晶能源*（6987）10日公布2026年5月營收達1.38億元，月增15.76%、年增13.32%，創單月營收歷史新高紀錄，展現強勁營運爆發力。

寶晶能源表示，憑藉屏東地區得天獨厚的優異日照條件，搭配公司引以為傲的高效智能運維系統，今年前5個月累計合併營收已達5.81億元，較去年同期大幅成長30.75%，成長動能相當耀眼。隨著5、6月太陽直射點北移、日照量達到全年高峰，在天候穩定及專業管理下，5月營收較4月大幅衝高，繳出漂亮的成績單。

寶晶能源自成立以來便堅持「百分之百持有電廠」的策略。以屏東核心案場（林邊與枋寮）為例，5月日均發電達4.76小時，較4月的4.46小時顯著增長，結合高效的綠電匹配率，成功將自然資源轉化為長期且穩定的高毛利營收。在全球淨零碳排趨勢下，寶晶能源擁有的優質電廠與穩定綠電轉供能力，已成為RE100企業客戶最信賴的長期策略夥伴。

資金充裕、壽險巨頭力挺 積極擴大案場資產規模

針對市場上既有太陽光電案場的收購趨勢，寶晶能源展現出擴大版圖的強烈戰略意圖。公司強調，持續擴大再生能源案場的資產管理規模是核心策略。受惠於穩健的經營模式，公司目前擁有極其強勁且健康的現金流，近期更有數家大型壽險公司主動表達高度合作意願，承諾在資金方面給予全力支持。

寶晶能源指出，不論是太陽光電或小水力發電，目前皆有許多業界夥伴積極接洽賣斷或入股合作。對此，公司持高度開放與積極態度，將從內部報酬率（IRR）及綜效等面向進行全方位評估，「資金絕對不是問題」，未來將透過多元彈性的合作模式加速併購步調，為股東創造最大價值的獲利增長。

迎戰綠電強勁需求 下半年併網容量將迎大突破

展望未來，面對台灣半導體產業與AI資料中心對綠電的蓬勃需求，寶晶能源表示，今年下半年併網容量可望迎來關鍵突破，公司將持續以創新的綠能多元布局，為下半年營運注入更澎湃的成長動能，續創企業高峰。