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良維5月營收9.36億元創高 下半年看旺

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影
良維董事長李淳正。記者蕭君暉／攝影

良維（6290）10日公布5月營收為9.36億元，為歷史次高，同期新高，月增2.71%，年增8.61%；今年前五個月營收44.58億元，創同期新高，年增9.18%，在大電流產品出貨暢旺下，6月業績將挑戰新高。

良維董事長李淳正之前表示，輝達（NVIDIA）的Vera Rubin與AI PC產品均通過認證，AI PC第2季陸續出貨，Rubin則會帶動良維衝刺下半年業績，由於Rubin單價很高，良維出貨兩三個型號（Model），不只是出貨大電力線，還有機櫃的套件，預期下半年輝達的成長會很快。

至於亞馬遜AWS，他說，第2季是新舊機種轉換，新機種單價成長15%，預期今年CSP客戶仍以亞馬遜為主，目前亞馬遜還是第一大客戶，其他包括Google、微軟與Meta等都在經營中，預估要到明年才會出貨。

另外，他說，戴爾是下半年另一個成長主力，近期戴爾結合輝達，力推輝達產品，良維則出貨GB系列產品，同步挹注下半年業績，因此，下半年三大成長主力將是輝達、亞馬遜與戴爾，AI目前占比約40%，隨著擴大出貨，下半年突破50%，帶動今年上下半年營收比重約4:6。

他說，良維電力線一年做1億多條，大電力線約30到40萬條，目標是一年做50萬到60萬條，一個機櫃要使用六到十條，由於CSP每年投入千億到兩千億元的資本支出，大電力線的需求將非常暢旺，加上大電力線毛利比較高，將帶動下半年獲利優於上半年。

營收 輝達 亞馬遜 戴爾

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