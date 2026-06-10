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茂訊強固電腦軍工訂單強勁 看好今年營運優於去年

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導
茂訊董事長沈頤同。記者吳凱中／攝影
茂訊董事長沈頤同。記者吳凱中／攝影

茂訊（3213）10日召開股東會，展望後市，茂訊預期今年強固電腦及通路事業皆維持成長態勢。董事長沈頤同表示，茂訊目前強固電腦營收已超越通路業務，將成為公司最主要的成長引擎，在全球各國增加軍費開支下，茂訊強固電腦在軍工領域訂單持續成長，預估今年整體營收成長幅度可望落在10~30%，獲利表現亦將優於去年。

茂訊兩大業務包含全強固系統事業部及通路事業處，其中，通路事業主要為在台PC產品銷售，針對通路業務，沈頤同指出，茂訊受惠於高階機種銷售比重持續提升，即使整體PC市場仍面臨成長放緩甚至衰退的挑戰，公司通路業務仍可維持成長表現。

針對強固電腦業務，沈頤同表示，近年全球地緣政治風險升溫，各國持續增加國防預算並強化軍工自主能力，帶動軍工相關需求穩定成長，這也讓強固型電腦市場受惠。茂訊目前強固型電腦營收已超越通路業務，預估今年占整體營收比重有機會達60%，未來也將成為公司最主要的成長引擎。

沈頤同指出，目前軍工應用已占強固型電腦營收九成以上，公司除了持續拓展既有軍規強固型電腦市場外，也自去年開始投入無人機控制器相關產品，希望透過既有的電子、控制器及強固技術切入無人機供應鏈。

茂訊今年5月營收3.65億元，月增18.2%、年增78.8%，為單月歷史次高紀錄；累計茂訊今年前五個月營收達14,01億元，年增15.2%，為同期新高紀錄。

整體來看，沈頤同表示，公司有信心今年營運表現不會比去年差。雖然多項零組件成本上漲將使毛利率受到壓抑，但在強固電腦及通路業務同步成長帶動下，預估全年營收成長幅度可望落在10~30%，整體獲利亦將優於去年。

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