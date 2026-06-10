欣新網5月營收創高 看旺下半年營運

全整合電商營運服務商欣新網（2949）今（10）日公告5月合併營收5.84億元，月增14.1%，年增26.1%，創歷年同期新高；累計今年前五月營收24.96億元，年增20.6%，創歷年同期新高紀錄。欣新網表示，受惠於母親節檔期商機，以及品牌客戶對一站式電商解決方案需求持續提升，帶動營收穩健成長。

欣新網指出，各大電商持續強化快速到貨服務，物流與供應鏈效率已逐漸成為品牌經營電商的重要競爭門檻。面對缺工與物流成本持續攀升環境，品牌除了需滿足各通路不同的行銷檔期與到貨規範外，亦需同步處理跨平台訂單、庫存調度與物流配送等複雜營運需求，使整體管理難度與營運成本持續提高。

欣新網總經理黃懷恩表示，隨著跨通路營運複雜度提升，以及快速到貨逐漸成為市場標準，品牌自行建置電商營運、數據分析與物流管理能力的門檻持續提高，帶動更多品牌傾向尋求專業代營運服務商合作，近期公司持續新增品牌客戶，期望透過欣新網累積的跨通路營運經驗與整合能力，協助品牌降低管理複雜度、提升營運效率與市場競爭力，並成為後續成長的重要動能。

展望後市，618年中購物節檔期陸續展開，品牌備貨、廣告投放與直播行銷等需求同步升溫，公司亦持續強化庫存管理、物流調度及成效型廣告投放等整合服務能力，以因應旺季訂單成長需求。下半年電商旺季接續到來，以及品牌代營運需求持續提升，公司對今年整體營運展望維持審慎樂觀。