快訊

梅雨季要結束了？明鋒面再度北移 西半部、東部山區恐有局部大雨

「點驗船舶198艘次」北京宣布：台灣東部海域專項執法與掃測行動結束

外資賣超935億元！這4檔主動式ETF遭大賣 竟買超第一金逾3萬張

聽新聞
0:00 / 0:00

欣新網5月營收創高 看旺下半年營運

經濟日報／ 記者彭慧明／即時報導

全整合電商營運服務商欣新網（2949）今（10）日公告5月合併營收5.84億元，月增14.1%，年增26.1%，創歷年同期新高；累計今年前五月營收24.96億元，年增20.6%，創歷年同期新高紀錄。欣新網表示，受惠於母親節檔期商機，以及品牌客戶對一站式電商解決方案需求持續提升，帶動營收穩健成長。

欣新網指出，各大電商持續強化快速到貨服務，物流與供應鏈效率已逐漸成為品牌經營電商的重要競爭門檻。面對缺工與物流成本持續攀升環境，品牌除了需滿足各通路不同的行銷檔期與到貨規範外，亦需同步處理跨平台訂單、庫存調度與物流配送等複雜營運需求，使整體管理難度與營運成本持續提高。

欣新網總經理黃懷恩表示，隨著跨通路營運複雜度提升，以及快速到貨逐漸成為市場標準，品牌自行建置電商營運、數據分析與物流管理能力的門檻持續提高，帶動更多品牌傾向尋求專業代營運服務商合作，近期公司持續新增品牌客戶，期望透過欣新網累積的跨通路營運經驗與整合能力，協助品牌降低管理複雜度、提升營運效率與市場競爭力，並成為後續成長的重要動能。

展望後市，618年中購物節檔期陸續展開，品牌備貨、廣告投放與直播行銷等需求同步升溫，公司亦持續強化庫存管理、物流調度及成效型廣告投放等整合服務能力，以因應旺季訂單成長需求。下半年電商旺季接續到來，以及品牌代營運需求持續提升，公司對今年整體營運展望維持審慎樂觀。

營收 電商 物流

延伸閱讀

聖暉5月及累計前五月營收齊創同期新高

瓦城營收／5月6.08億元、累計27.58億元 皆連兩月創同期新高

統一超營收／5月316億元、年增5.27% 創新高

朋億營收／5月10.83億元 月增52.3%、年增81.7% 半導體廠擴廠暢旺

相關新聞

騰雲營收／5月8,854萬元、年增56.15% 累計3.84億元年增48.35%

智慧商業場域解決方案業者騰雲（6870公布5月合併營收8,854.8萬元，月增3.09%，年增56.15%；累計今年前五月合併營收3.84億元，年增48.3%，持續展現高成長態勢。

寶晶能源營收／5月1.38億元 創歷史新高

寶晶能源*（6987）10日公布2026年5月營收達1.38億元，月增15.76%、年增13.32%，創單月營收歷史新高紀錄，展現強勁營運爆發力。

健喬營收／5月營收6億元 年月雙增、寫歷史次高

健喬（4114）10日公布5月營收6億元，年增13%、月增5%，寫歷史次高。前五月累計營收27.98億元，年增13%。

智冠營收／5月5.61億元 年增7.69%

智冠科技（5478）公布115年5月合併營收新台幣5.61億元，與上月相當。5月份集團持續推出遊戲產品周年慶活動及版本更新內容，維持產品熱度與玩家活躍度；累計前五月營收30.52億元，年增15.64%，集團各事業群營運持續發展，整體營收維持穩健成長。

瓦城營收／5月6.08億元、累計27.58億元 皆連兩月創同期新高

瓦城泰統集團（2729）10日公告5月營收達6.08億元，年增 11.44%；累計前五月營收達27.58億元，年增6.92%，單月及累計營收已連續兩個月雙創歷史同期新高紀錄。

立盈盈收／5月3,737萬元創新高 AI 晶片引爆循環經濟剛性需求

立盈（7820）10日公告5月營收3,737.7萬元，月增11.55%、年增38.72%，創下單月新高，主要是受到AI晶片需求爆發，持續帶動半導體產業稼動率提升，推動廢氫氟酸及氟化鈣汙泥的循環經濟剛性需求所致；累計今年前五月營收1.68億元，年增56.09%，且前五月累計營收已達去年全年營收2.98億元的56.57%。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。