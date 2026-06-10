健喬營收／5月營收6億元 年月雙增、寫歷史次高

健喬（4114）10日公布5月營收6億元，年增13%、月增5%，寫歷史次高。前五月累計營收27.98億元，年增13%。

健喬表示，核心產品線持續擴展，帶動整體營運穩健成長。其中，心血管與代謝產品群年成長21%，癌症用藥產品年成長41%，婦女健康照護產品年成長23%，各主要領域均展現強健的成長動能。

健喬指出，今年規劃上市的創新藥品均已依計畫陸續上市，市場推動進展順利。其中，肺癌ROS1標靶新藥Augtyro®因臨床高度需求與優異療效，上市兩個月內即成功進入包含9家醫學中心在內的20家醫療院所，進藥速度快速，業績表現超出預期。

婦女健康領域方面，治療子宮肌瘤的新機轉藥物Yselty上市後，已成功進入將近80家醫療院所，包含6家醫院採購。此外，治療慢性便秘的新機轉藥物Goofice（固腹順）於五月上市後，進藥速度同樣亮眼，目前已獲140家以上醫療院所採購，包括4家醫院，展現市場對創新治療方案的高度需求與肯定。隨著多項創新藥物陸續上市並快速進入市場，預期將持續帶動營收成長。

此外，子公司優良生醫上半年推出「康利舒冒」鼻炎、感冒及止痛系列新產品，亦開始貢獻營收，進一步擴大健喬在自我照護市場的產品布局。

健喬近年積極推動「自身成長、策略聯盟與持續購併」三大成長策略，今年5月除收購人人化學製藥，擴充外用製劑產品線及產能布局外，同月亦經銷代理瑞士諾華大藥廠四項國際原廠高血壓品牌藥物，包括得安穩（Diovan）、可得安穩（Co-Diovan）、易安穩（Exforge）及力安穩（Exforge HCT）等產品在台灣市場之全通路經銷權。6月再進一步與美國輝瑞大藥廠合作，經銷代理全球領導品牌抗凝血藥物艾必克凝（Eliquis）於台灣市場之全通路經銷權，開始負責這五項原廠藥品於醫學中心、區域醫院、診所及藥局等各級醫療通路之市場推廣、客戶服務、通路管理及銷售業務。

健喬表示，今年多起的新藥上市和策略合作案，不僅有助於擴大營運規模與提升獲利基礎，更反映健喬在產品商業化、醫療通路經營及市場推廣等方面的綜合實力已獲得國際藥廠認可。隨著創新藥導入、國際授權合作及購併效益逐步發酵，未來營運審慎樂觀。健喬將持續深化與國際藥廠合作和擴大區域市場布局，穩健推動營運規模提升，朝2030年營收300億元、並成為區域大型製藥集團的長期目標邁進。