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暄達前五月營收年增16％ 產品認證助攻海外市場拓展

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導

減壓照護與傷口管理醫材專家－暄達醫學（7726）10日公告2026年5月合併營收3,039萬元，較去年同期成長10％，累計1-5月合併營收達1.5億元，年增率16％。

暄達表示，公司長期聚焦減壓照護及傷口管理兩大核心領域，旗下醫療級氣墊床系統（TSS）及負壓傷口治療系統（NPWT）均已建立完整自主研發與製造能力。其中，醫療級氣墊床產品持續為公司主要營收來源，負壓傷口治療系統營收貢獻逐步提升。在全球高齡化及慢性傷口照護需求增加趨勢帶動下，加上客戶拉貨動能逐步回穩，公司整體出貨表現持續改善，自3月起連續三個月維持雙位數年成長，5月合併營收達3,039萬元，較去年同期成長10％。

累計前5月合併營收達1.5億元，較去年同期成長16％。成長動能主要來自歐洲、英國、澳洲及新興市場需求增溫，相關區域市場均維持雙位數成長，反映公司多年來持續深化國際市場及通路布局。美洲市場則維持穩定銷售規模，持續為公司重要營收來源。在多元區域同步推動下，公司的市場營運結構更趨均衡，有助於提升營運穩定性。

在全球法規認證布局方面，暄達持續推動產品認證策略，2025年已取得歐盟MDR負壓傷口治療系統（NPWT）Class IIb認證，完成斯里蘭卡及越南市場之產品註冊與上市許可，進一步擴大產品銷售覆蓋區域。醫療器材產品須取得當地主管機關核准後方能進入市場銷售，其中歐盟MDR為全球醫材產業重要且要求嚴謹的法規之一，不僅有助於拓展歐盟及歐洲經濟區市場，亦可作為中東及東南亞部分國家產品審查的重要參考依據。

展望後續市場布局，公司持續推動各國產品註冊與認證作業，預計下半年推進新加坡、哥倫比亞、印度、泰國及埃及等市場之取證工作，涵蓋負壓傷口治療系統及醫療級減壓氣墊床系列產品。隨著更多區域市場取得銷售資格，將有助於擴大全球通路布局，進一步拓展市場機會。

暄達表示，公司將持續深化減壓照護與傷口管理兩大產品線布局。其中，負壓傷口治療相關耗材具備重複採購特性，有助提升耗材產品占比。隨著新市場認證陸續到位及海外通路拓展效益逐步顯現，公司將持續深化全球市場布局與產品組合優化，穩步推進各項營運計畫，持續強化國際市場競爭力及整體營運效能。

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