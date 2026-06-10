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維田5月營收月增27.91% 今年營運季季增

經濟日報／ 記者吳凱中／台北即時報導

工業電腦廠維田（6570）公告5月合併營收達1.17億元，月增27.91%，年增32.11%，持續繳出年月雙增佳績。1~5月累計營收4.5億元，較去年同期增加19.23%，營運維持高檔，維田表示，目前多個專案出貨順暢，動能十分強勁，貢獻5月營收超越億元大關，且訂單能見度直達年底。預期今年營運表現將呈現季季增，全年展望樂觀，營收目標雙位數成長。

維田進一步指出，智慧交通及醫療相關專案逐漸進入收穫期，將持續貢獻營收，且歐美市況穩定，在AI基礎建設需求持續加溫的趨勢之下，維田智慧製造領域的訂單表現也不錯，出貨動能強勁，一直有新專案訂單洽談與送樣。

另外，高毛利的不鏽鋼工業電腦產品線也呈現穩定成長，在甫結束的「COMPUTEX 2026台北國際電腦展」維田也同步展出了NuTAM系列不鏽鋼工業電腦，具備IP66/IP69K整機防水防塵，抗紫外線日光可視觸控螢幕，可在寬溫嚴苛環境操作，具有Edge AI運算能力，適合食品製造、生技製藥、戶外場域等應用，維田不鏽鋼工業電腦在國內外有良好的評價與關注度，公司對不鏽鋼產品線深具信心。

此外，維田近年持續拓展東南亞市場，將於6月17日至19日在泰國曼谷參加「泰國工業製造展Manufacturing Expo 2026」該展為東南亞最具規模的工業製造與智慧科技展會，維田將展出不鏽鋼Panel PC，Edge AI工業電腦，強固型人機介面等產品，持續耕耘布局東南亞市場AI智慧製造商機。

營收 工業電腦

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