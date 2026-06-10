智冠營收／5月5.61億元 年增7.69%

智冠科技（5478）公布115年5月合併營收新台幣5.61億元，與上月相當。5月份集團持續推出遊戲產品周年慶活動及版本更新內容，維持產品熱度與玩家活躍度；累計前五月營收30.52億元，年增15.64%，集團各事業群營運持續發展，整體營收維持穩健成長。

MyCard數位點數鎖定購物節與端午假期祭出「年中盛典」，包含每日送出好禮、主題式獎項、會員專屬任務及儲值回饋等多元活動，透過在不同時段抽獎，累積會員互動與提升平台活躍度。活動期間祭出旗艦手機、口袋相機、掌上遊戲機、掃拖機器人等熱門獎項，更加碼送出最高五萬點，讓玩家享受遊戲樂趣之餘，同步享受 MyCard 會員生態圈帶來的多元回饋機制。

子公司中華網龍歡慶《飄流幻境》IP邁入新篇章，本月初於台北二次元潮流聖地「西門地下市」盛大舉辦「20周年紀念展」，邀請玩家重溫經典回憶，旗下《飄流幻境Re:星之方舟》更同步迎來新夥伴「電玩小魔女」與「張保仔」，擴展冒險陣容與世界觀；《吞食天地M 2.0》6月將推出封神主題改版，封神系列無雙神將強勢登場，並導入全新大型團戰玩法，強化玩家對戰與策略競技體驗；《吞食天地2：誕生Reborn》、《吞食天地 多元宇宙》與《女神Online》等多款遊戲同步展開端午節慶活動，持續推動營運動能。

子公司遊戲新幹線深耕旗下多款產品，《天龍八部Online宗師版》透過舉辦「宗師全球爭霸賽」的跨服PK大型賽事，推升玩家整體競技熱度；《信長之野望Online》新英傑「毛利隆元」則預計於6月底登場，進一步擴展角色陣容，讓玩家戰力再進化；《完美世界2 Online》推出怪物攻城活動「祖龍戰歌」，並搭配節慶任務與限定獎池，強化挑戰內容與獎勵回饋；《新天龍八部Online》藉端午任務與多元活動，助玩家獲得限定時裝等豐富獎勵。

藍新集團深化支付生態系布局，旗下「簡單行動支付」正式上線 TWQR Web to App 收單服務，打造從網頁到行動端更順暢的跨裝置支付體驗，進一步強化商戶數位收款能力。此外，藍新科技將攜手中華民國第三方支付服務業商業同業公會參與數發部推動的「數位信任推動工作小組（SIG）」，結合政府、產業與技術能量，共同打造更完善的交易生態系，為數位經濟發展奠定穩固基礎。

展望未來，智冠集團將持續推進多元事業發展，結合數位遊戲、網路行銷及金融科技等成長動能，驅動整體營運規模與市場競爭力持續提升。