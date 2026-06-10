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受邀參加法人論壇 上詮：第3季開始出貨CPO產品給客戶

經濟日報／ 記者秦鈺翔／台北即時報導

上詮（3363）今（10）日受邀參加法人論壇，並於會上表示，將會照原先排程於第3季開始出貨 FAU 產品，同時根據客戶需求，搭配光學封裝技術及 Fiber Jumper（跳線）等方案，提供更加完整的解決方案。未來目標成為 FAU 與組裝（Assembly）市場中非常重要的供應商，為客戶解決電與光整合的痛點。

上詮目前將資源集中在 CPO 產業的發展，產品線從光纖陣列單元（FAU）發展到內光線及封裝技術，其中FAU分為兩大方向，分別是配合客戶系統設計的「客製化 FAU」，以及與晶圓廠平台對接的「標準化 FAU」。同時，針對後續維修問題，上詮在封裝上給出兩種解決方案，讓客戶自由選擇要採取直接整合還是可插拔式的封裝方式，給予客戶更大的彈性。

在生產規劃方面，上詮目前設有兩條自動化產線，主要用於 20 至 80 條光纖的量產，以及 2D 堆疊技術的試產。預計第三季開始交貨，初期以 3.2T 產品為主，明年則會推出 6.4T 甚至更高等級的產品。

法人 CPO 晶圓

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