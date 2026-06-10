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聰泰影像採集卡需求回升 今年營運優於去年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
聰泰總經理林宏沛。記者蕭君暉／攝影
聰泰總經理林宏沛。記者蕭君暉／攝影

影像擷取卡廠聰泰（5474）10日舉行股東會，總經理林宏沛表示，隨著客戶逐步接受DRAM價格調整，4、5月營運已逐漸回穩，下半年將是出貨旺季。隨著邊緣人工智慧（AI）應用從傳統物件辨識邁向大型語言模型（LLM）與視覺語言模型（VLM）等多模態架構，預期今年營運成長幅度有望優於去年

聰泰第1季受到市場對DRAM成本上升等因素影響，部分客戶採取觀望態度，不過，近期訂單與出貨狀況已逐步恢復正常。他說，該公司採接單生產模式，實際出貨時程仍取決於客戶專案進度，但從過往經驗來看，訂單通常集中於下半年釋出，在終端設備對算力需求持續提升之下，可望帶動影像採集卡、視覺模組及相關解決方案需求同步增溫。

林宏沛指出，影像採集卡是最核心業務，目前廣泛應用於高階醫療設備、電視廣播、大型演唱會、會議中心、戰情室及高階監控等領域，半導體產業亦有相關需求。該公司近年積極布局輝達平台與邊緣AI應用，主要目的並非單純銷售平台，而是藉由推廣AI解決方案，進一步帶動影像採集卡、訊號轉換器及編解碼器等核心產品出貨。

他認為，隨著市場逐漸導入LLM與VLM等多模態模型，終端設備需要處理更多影像、語音與文字資訊，對算力需求大幅提高，也讓應用生態逐漸回到輝達等高效能平台架構。

另外，聰泰近年切入機器人與無人載具市場，提供核心控制板、影像採集模組及軟體開發工具（SDK），協助客戶整合相機、雷達與馬達控制系統。

林宏沛預測，目前多數機器人專案仍停留在概念驗證（POC）與測試場域階段，真正大規模商業化仍需時間醞釀，現階段以工廠內協作機器人發展最為成熟，而高複雜度的人形機器人及足式機器人市場，預估要到2028年至2029年才有機會迎來較明顯的成長動能。

DRAM

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