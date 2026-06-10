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正淩股東會／AI將帶動今年營收成長三至五成 訂單看到2027年

經濟日報／ 記者蕭君暉／台北即時報導
正淩董事長徐季麟。記者蕭君暉／攝影
正淩董事長徐季麟。記者蕭君暉／攝影

正淩（8147）10日舉行股東會，該公司會後表示，AI產品需求強勁，今年AI營收可望成長四到五成，法人預估，在AI帶動下，今年整體營收將成長三至五成，訂單能見度已達2027年，新產品交換器外置可插拔光學（XPO）散熱模組也將在明年明顯貢獻營收。

正淩5月營收1.45億元，月減30.74%、年減7.22%；今年前五月營收8.15億元，年增17%，正淩發言人劉偉豪表示，營收波動主要是配合客戶拉貨時程調整，需求並未衰退，而是延到下半年出貨，隨著下半年新產品陸續大量出貨，營收將明顯優於上半年。

正淩表示，在AI方面的產品涵蓋伺服器、交換器、液冷CDU等AI資料中心三大核心基礎設施，目前看到相關訂單都有成長，今年AI營收比重將較去年顯著提升，可望突破三成以上。

在新產品方面，交換器XPO散熱模組目前小規模試產，預計下半年到明年逐步放量；產能方面，在雲端服務供應商（CSP）需求強勁下，也積極添購設備，在台灣雲林廠生產液冷產品，泰國生產光通訊、中國大陸廣州則是人形機器人。

另外，醫療產品也是今年一大成長動能，除了既有客戶跟產品外，也接獲全球前三大醫療大廠轉單；以目產品占營收比重，通訊含AI占45%、醫療約三成、工業兩成、車用及航太等約5%。

法人預估，正淩今年營收可望年增三至五成，除了本業獲利成長外，出售汐止廠辦的處分利益也預計於第3季認列，在業內外同步成長下，今年每股純益可望達5元以上。

營收 AI

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