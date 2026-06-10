瓦城營收／5月6.08億元、累計27.58億元 皆連兩月創同期新高

瓦城泰統集團（2729）10日公告5月營收達6.08億元，年增 11.44%；累計前五月營收達27.58億元，年增6.92%，單月及累計營收已連續兩個月雙創歷史同期新高紀錄。

本月適逢母親節檔期，聚餐需求明顯升溫，各大百貨商場與指標商圈餐飲人潮明顯回流，帶動旗下品牌餐廳來客動能成長，整體營收表現再創佳績。

5月新開的淡水瓦城及時時香雙門市，母親節來客表現亮眼，帶動當天翻桌率近5次。海外市場方面，集團美國首店「Very Thai by瓦城」自開幕以來營運表現穩健，本月亦受惠當地節慶聚餐需求，母親節檔期翻桌率均逾5次，成為挹注集團整體營收成長的重要動能。

瓦城集團憑藉長期深耕服務品質與營運管理的成果，於近日榮獲台灣連鎖暨加盟協會（TCFA）第十三屆「2026服務天使獎」及「服務金賞認證」肯定，亦為集團第二度獲頒雙獎殊榮，展現第一線服務團隊的專業接待與系統化管理實力。

集團始終以成為「顧客心中最好的餐廳」為目標，未來將隨台灣及海外市場布局推進，持續精進服務水準及營運效率，為消費者提供高品質餐飲體驗，並將對品質與服務的堅持延伸至全球市場，展現台灣餐飲品牌的國際競爭力。

展望後市，集團看好6月端午連假帶動出遊與聚餐需求，整體餐飲市場動能可望延續，同步瞄準節慶送禮商機，提前整合線上線下通路，於全台品牌門市及wa10瓦城App啟動端午粽禮盒預購。接續畢業季用餐與謝師宴需求，加上夏季高溫帶動消暑餐飲商機，旗下品牌將推出初夏新菜色，為後續營收表現增添柴火。

展店布局方面，集團將持續深化多品牌布局與精準展店策略；海外市場則穩步推進美國洛杉磯拓展計畫，目標今年再開出「BO BO THAI」與「SHANN SHANN」兩個全新品牌，擴大北美市場版圖。