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立盈盈收／5月3,737萬元創新高 AI 晶片引爆循環經濟剛性需求

經濟日報／ 記者籃珮禎／台北即時報導
立盈5月營收衝上3,737.7萬元再創新高，累計前5月營收1.68億元，年增56.09%，已達去年全年營收的56.57%，營運動能強勁。公司提供
立盈5月營收衝上3,737.7萬元再創新高，累計前5月營收1.68億元，年增56.09%，已達去年全年營收的56.57%，營運動能強勁。公司提供

立盈（7820）10日公告5月營收3,737.7萬元，月增11.55%、年增38.72%，創下單月新高，主要是受到AI晶片需求爆發，持續帶動半導體產業稼動率提升，推動廢氫氟酸及氟化鈣汙泥的循環經濟剛性需求所致；累計今年前五月營收1.68億元，年增56.09%，且前五月累計營收已達去年全年營收2.98億元的56.57%。

立盈表示，公司去年受惠先進半導體需求強勁，年度營收創下2.98億元歷史新高，年增58.62%。展望今年，從前五月營收年增逾五成的強勁趨勢來看，下半年整體市況仍然會很忙，營運將持續受惠AI浪潮推進。

為了積極滿足半導體業先進製程需求，立盈近年持續擴增產能消化客戶訂單，帶動半導體業營收占比由74%大幅提升至80%以上。

立盈指出，未來來自半導體高階製程所使用的氟系化學品量將呈現十倍數成長，公司積極擴充產能，提供的廠區由平鎮增加了中科廠，並於去年下半年加入南科第三個廠區，每月技術服務量能已由早期200噸，一路擴增至去年底的3,800噸，可望有效銜接半導體業倍數成長的廢氫氟酸及氟化鈣汙泥。

立盈透露，未來將持續配合AI晶片對半導體產業的需求積極展現產能擴增效果，並提供更高階的循環經濟解決方案給先進製程使用，透過智慧化生產參數提高各先進製程所產生的氫氟酸及氟化鈣汙泥純度，提升資源再生綠色人造螢石的氟化鈣純度，積極協助客戶達成減碳需求與ESG企業責任目標。

此外，立盈研發品質團隊針對半導體製程化學品廢棄物持續投入資源，研發經費由2023年的353.1萬元，倍增至2024年的693.5萬元，去年進一步投入819.9萬元。

立盈表示，目前公司有超過80%的營收貢獻來自半導體業循環經濟解決方案技術服務，由於國內半導體產業掌握全球先進節點製造技術並具備完整產業鏈，隨高速晶片、AI晶片及車用晶片等需求擴大，將有助於公司在政經環境劇烈波動下，維持穩定的營收與獲利增長動能。

營收 半導體

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